Dọc hành trình từ Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đoàn xe đón tiễn hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại Vương quốc Campuchia về nước hòa vào đoàn xe đưa tiễn hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong nước.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đoàn xe chở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về tới Cửa khẩu Hoa Lư.

Cùng với việc tìm kiếm, quy tập, hài cốt của các Anh hùng liệt sĩ sẽ được lấy mẫu phẩm để gửi cơ quan chức năng xét nghiệm, nhằm xác định danh tính, trả lại tên cho những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Sau lễ đón, hài cốt của các Anh hùng liệt sĩ sẽ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) để chuẩn bị cho lễ truy điệu, an táng được dự kiến tổ chức vào ngày 5/12 tới.

Lãnh đạo địa phương bên hài cốt các Anh hùng liệt sĩ.

Đến nay Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai) đã tìm kiếm, quy tập được 117 hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. Trong đó đã có một hài cốt liệt sĩ đã xác định được thông tin là liệt sĩ Vương Đình Minh (quê quán tại xã Nghi Hải, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Ở địa bàn trong nước, Đội K76 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai) đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 115 bộ hài cốt liệt sĩ tại các khu vực gồm phường Lộc Ninh, phường Minh Hưng, xã Lộc Tấn và xã Tân Lợi.

Như vậy, qua đợt thực hiện nhiệm vụ gần 100 ngày, hai Đội K72 và K76 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 232 hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một phần hy vọng đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.