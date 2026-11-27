Thời gian qua, võ cổ truyền Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác bảo tồn, nghiên cứu và chuẩn hóa kỹ thuật tiếp tục được quan tâm, trong đó có việc duy trì 10 bài quyền, binh khí, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên môn. Phong trào võ cổ truyền ngày càng mở rộng trong trường học, cộng đồng, lực lượng vũ trang và các tổ chức xã hội. Những hình thức như võ dưỡng sinh, võ nhạc, tự vệ, đồng diễn góp phần đưa võ cổ truyền đến gần hơn với đời sống.

Đòn "Hậu mã cước" trong võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: MINH KHUÊ

Hệ thống thi đấu của võ cổ truyền Việt Nam cũng có bước phát triển về quy mô và nội dung. Năm 2025, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức 3 giải vô địch quốc gia, thu hút 1.807 lượt vận động viên, tranh tài ở 345 bộ huy chương. Năm 2026, hệ thống thi đấu tiếp tục được mở rộng với 6 giải và sự kiện, trong đó Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia thu hút 33 đoàn, hơn 900 võ sĩ, gồm 4 đoàn quốc tế. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, võ cổ truyền có 37 nội dung tranh tài, gồm 10 nội dung quyền thuật và 27 nội dung đối kháng. Trên đấu trường quốc tế, võ cổ truyền Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn và vị thế. Tại Italy năm 2026, Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới quy tụ khoảng 600 người đến từ 45 quốc gia, tranh tài ở 378 nội dung…

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, việc bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức. Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào võ cổ truyền vẫn phát triển chưa đồng đều, một số cơ sở còn khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn. Việc quản lý, kết nối thông tin giữa các tổ chức, võ đường, võ sư và võ sinh cũng cần tiếp tục được đổi mới.

Trước yêu cầu thực tiễn đó, mới đây, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam giới thiệu VCT Platform - nền tảng số hướng tới đổi mới phương thức quản lý, kết nối, bảo tồn và phát triển hệ thống võ cổ truyền Việt Nam. VCT Platform được định hướng xây dựng thành hệ thống dữ liệu thống nhất, kết nối các cấp tổ chức, tiến tới mục tiêu mỗi người tham gia võ cổ truyền có một hồ sơ số theo dõi xuyên suốt quá trình tập luyện và phát triển chuyên môn. Khi được triển khai đồng bộ, nền tảng có thể hỗ trợ quản lý thông tin võ sư, huấn luyện viên, vận động viên, võ sinh; cập nhật quá trình đào tạo, thành tích, đẳng cấp và hoạt động thi đấu.

Theo Tiến sĩ Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh, mỗi vận động viên cần có một “hộ chiếu số” với dữ liệu đầy đủ, phục vụ quá trình quản lý, đào tạo và đánh giá chuyên môn. Từ góc độ đó, ông đặt vấn đề về khả năng kết nối VCT Platform với nền tảng số của Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Nếu thực hiện được việc liên thông dữ liệu, thông tin vận động viên võ cổ truyền không chỉ phục vụ quản lý trong phạm vi Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam mà còn có thể tích hợp vào hệ thống quản lý chung của ngành thể thao, tránh phân tán và trùng lặp dữ liệu.

Một hướng phát triển đáng chú ý khác được Tiến sĩ Lý Đại Nghĩa gợi mở là kết nối võ cổ truyền với du lịch, công nghiệp văn hóa và các hoạt động kinh tế. Theo ông, nền tảng số có thể trở thành kho dữ liệu giới thiệu những di sản võ thuật, môn phái, võ đường, địa điểm tập luyện và hoạt động biểu diễn đặc sắc tại các địa phương. “Khi đến một vùng đất, du khách có thể truy cập nền tảng để tìm hiểu những môn phái tiêu biểu, các di sản võ thuật, điểm tham quan hoặc chương trình trải nghiệm phù hợp. Từ đó, võ cổ truyền không chỉ được giới thiệu như một hoạt động thi đấu mà còn trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch có sức hấp dẫn riêng”, Tiến sĩ Lý Đại Nghĩa cho biết.

Chuyển đổi số sẽ không thay thế những giá trị được hun đúc qua hàng trăm năm trong từng đường quyền, thế võ của võ cổ truyền Việt Nam, mà tạo thêm phương thức để những giá trị ấy được lưu giữ, lan tỏa và tiếp nối. Khi dữ liệu được kết nối, di sản được số hóa và cộng đồng võ thuật được gắn kết trên một nền tảng chung, võ cổ truyền Việt Nam sẽ có thêm điều kiện để phát triển bền vững, thích ứng với đời sống hiện đại. Quan trọng hơn, đó còn là cách đưa tinh hoa võ học dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ, bạn bè quốc tế, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.