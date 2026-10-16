An cư nơi vùng đất mới

28 hộ đồng bào dân tộc Mông được chuyển đến nơi ở mới thuộc thôn Mù Là, xã Cao Minh.

Xã Cao Minh được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba xã Cao Tân, Cổ Linh và Công Bằng, với 2.719 hộ, 12.903 nhân khẩu thuộc sáu dân tộc cùng sinh sống. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương vẫn ở mức cao, chiếm 60,74%; nhiều hộ sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao. Trong bối cảnh đó, bố trí nơi ở an toàn cho các hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất là một trong những nhiệm vụ cấp thiết.

Để giải quyết vấn đề này, Dự án đầu tư hạ tầng khu tái định cư cho đồng bào Mông đã hoàn thành, với quy mô 2,18ha, tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng. Dự án xây dựng các hạng mục hạ tầng thiết yếu như điểm trường, đường giao thông, hệ thống thoát nước và cấp điện, tạo điều kiện để người dân chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn.

Ông Lý Văn Mình, Bí thư Chi bộ thôn Mù Là, cho biết: Khu vực Cốc Nghè cũ tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất rất lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. 28 hộ dân đã được di dời đến nơi ở mới. Có chỗ ở ổn định, bà con bớt lo lắng mỗi khi mùa mưa lũ đến, đồng thời có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển kinh tế.

Theo anh Lý Văn Tu, một hộ dân ở thôn Mù Là, mỗi hộ được phân chia 300m2 đất ở và hỗ trợ 20 triệu đồng chi phí di dời. Bên cạnh đó, nhiều gia đình còn được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất. Chính quyền địa phương cũng chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế, giáo dục, từng bước giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, cải thiện đời sống.

Có điện, có nước sạch sinh hoạt, đời sống của bà con ở thôn Mù Là đã có nhiều thay đổi.

Cùng với xây dựng nhà ở, điện và nước sạch được đưa đến khu tái định cư đã tạo thêm điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho người dân. Đáng chú ý, việc quy hoạch quỹ đất xây dựng trường học ngay tại Khu tái định cư giúp trẻ em được học tập gần nơi ở, khắc phục những khó khăn trước đây về khoảng cách và giao thông.

Cô giáo Thảo Thị Hua, giáo viên Trường Mầm non xã Cao Minh, chia sẻ: Việc có cơ sở giáo dục khang trang tại nơi ở mới đã khắc phục tình trạng các điểm trường nhỏ lẻ, giao thông đi lại khó khăn. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh đến lớp ổn định hơn, nền nếp và tính chuyên cần từng bước được nâng lên.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, xã Cao Minh chú trọng quản lý, đôn đốc giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo số liệu của địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân trên 19 tỷ đồng, đạt 91,2%; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân hơn 10,6 tỷ đồng, đạt 73,6%; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân hơn 625 triệu đồng, bằng 70% kế hoạch.

Để việc tái định cư phát huy hiệu quả lâu dài, Cao Minh cần tiếp tục gắn đầu tư hạ tầng với hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện về giáo dục và sản xuất, giúp đồng bào từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.