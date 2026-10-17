Đắk Lắk: Vướng mặt bằng 58 hộ, đường Ea Hồ - Tam Giang dự kiến giảm 2,54km

Ngày 16/10, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byă vừa có văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án Đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang, huyện Krông Năng (nay xã Krông Năng). Theo phương án, dự án tạm thời chưa đầu tư đoạn từ Km 0+00 - Km 2+540, dài 2,54km; chiều dài tuyến dự kiến giảm từ 10.708m còn 8.168m.

Dự án Đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang được đề xuất tạm thời chưa đầu tư đoạn đầu tuyến dài 2,54km do vướng giải phóng mặt bằng 58 hộ. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án đang được đẩy nhanh thi công, phấn đấu bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, tại đoạn Km 0+00 - Km 2+540, phương án bồi thường chưa được phê duyệt đối với 58 hộ gia đình, cá nhân.

Trong đó, 40 hộ chưa thống nhất với dự thảo phương án, chủ yếu liên quan đơn giá bồi thường đất và đề nghị bồi thường tài sản, nhà ở không đủ điều kiện; 6 trường hợp đề nghị bố trí tái định cư.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo các phương án dự thảo gần 77 tỷ đồng, vượt khoảng 36,86 tỷ đồng so với kinh phí đã bố trí cho dự án.

Qua rà soát phạm vi, mục tiêu và các yếu tố phát sinh, chủ đầu tư nhận thấy tại khu vực đầu tuyến có dự án Đường giao thông Krông Năng đi Ea H’leo, được đầu tư với quy mô tương tự. Tuyến này kết nối với dự án tại Km 2+540 và với quốc lộ 29 tại khoảng Km 171+100, cách 1,671km.

Vì vậy, chủ đầu tư đề xuất cắt giảm, tạm thời chưa đầu tư đoạn Km 0+00 -Km 2+540, dài 2,54km, để tập trung nguồn lực cho các đoạn còn lại, không làm thay đổi mục tiêu đầu tư của dự án.

Dự án tạm thời chưa đầu tư đoạn từ Km 0+00 - Km 2+540, dài 2,54km; tổng mức đầu tư được đề xuất điều chỉnh còn hơn 101 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Hùng

Được biết, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, đi qua thị trấn Krông Năng, xã Phú Lộc và xã Ea Hồ theo địa giới trước đây, nay thuộc xã Krông Năng. Điểm đầu tuyến theo phương án điều chỉnh là Km 2+540, giao với đường giao thông liên huyện Krông Năng đi Ea H’leo.

Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III vùng núi, tốc độ thiết kế 60km/h; nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề mỗi bên rộng 1,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Dự án thực hiện giai đoạn 2021–2026, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và kết nối giao thông khu vực Krông Năng.

Tổng mức đầu tư hiện được ghi nhận là 140 tỷ đồng, gồm 134 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 6 tỷ đồng ngân sách địa phương. Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh còn hơn 101 tỷ đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay, lũy kế vốn bố trí cho dự án đạt khoảng 134,8/140 tỷ đồng, tương đương 96% tổng mức đầu tư; giải ngân khoảng 58,2/134,8 tỷ đồng, đạt 43% vốn đã bố trí.

Kế hoạch vốn năm 2026 là khoảng 87,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 kéo dài; đã giải ngân khoảng 10,5 tỷ đồng, đạt 12%.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hoàn tất thủ tục điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ, không làm thay đổi mục tiêu đầu tư ban đầu và chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.

Trước đó, liên quan đến dự án trên, Báo Xây dựng có bài viết phản ánh, "Đắk Lắk nghi vấn khai thác đất trái phép trên tuyến đường Ea Hồ - Tam Giang đang thi công". Theo đó, bài viết ghi nhận tại đoạn Km 2+540 – Km 3+140 trên tuyến đường Ea Hồ – Tam Giang bị đào, xúc đất đưa ra ngoài khi dự án đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng. Biên bản kiểm tra của chủ đầu tư ước tính khối lượng đất bị vận chuyển khoảng 2.200m³, làm thay đổi hiện trạng và ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Nương nói không thi công dự án, nhưng thừa nhận có lấy đất tại khu vực; khối lượng thực tế khi đó chưa được xác định thống nhất. Sau phản ánh, ngày 7/12/2025, UBND xã Krông Năng cho biết công an xã đã tiếp nhận, lập hồ sơ điều tra vụ việc, kiểm tra hiện trường và thu thập chứng cứ. Khối lượng đất bị lấy đi được xác định sơ bộ khoảng 2.000–2.200m³; địa phương cho biết cần tiếp tục đối chiếu hồ sơ kỹ thuật để xác định chính xác thiệt hại.