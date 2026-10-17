Cách trồng cây phú quý thủy sinh đơn giản, đón tài lộc, rước may mắn vào nhà

Ý nghĩa phong thủy khi trồng cây phú quý thủy sinh

Theo một số quan niệm phong thủy, cây phú quý với sắc lá đỏ hồng thuộc hành Hỏa nên được cho là hợp với người mệnh Hỏa, đồng thời cũng phù hợp với người mệnh Thổ do Hỏa sinh Thổ. Tuy nhiên, cũng theo quan niệm này, người mệnh Hỏa và Thổ nên cân nhắc trồng cây trong đất thay vì thủy sinh, vì yếu tố nước thuộc hành Thủy có thể xung khắc với bản mệnh.

Về vị trí đặt cây, có thể ưu tiên phòng khách, bàn làm việc hoặc khu vực sảnh để đón vượng khí. Với phòng ngủ, nên đặt cây cách xa giường, đặc biệt tránh đặt sát đầu giường.

Cây Phú Quý là biểu tượng của may mắn, tài lộc và thịnh vượng.

Chuẩn bị dụng cụ trồng cây phú quý thủy sinh

Cây phú quý khỏe mạnh: Chọn cây có lá xanh tốt, tránh chọn cây có lá đã vàng, úa.

Bình hoặc chậu thủy tinh: Nên chọn loại trong suốt để dễ quan sát bộ rễ và mực nước.

Nước sạch: Ưu tiên nước sạch, có thể để qua đêm cho bay bớt clo nếu dùng nước máy.

Dung dịch dinh dưỡng thủy sinh: Dùng với lượng rất nhỏ để bổ sung dưỡng chất cho cây.

Giá đỡ hoặc đá cuội, sỏi trang trí: Giúp cố định cây đứng vững trong bình.

Kéo sạch: Dùng để cắt tỉa rễ hư, lá úa.

Các bước trồng cây phú quý thủy sinh đơn giản

Lấy cây ra khỏi chậu đất (nếu đang trồng đất): Nhẹ nhàng tách cây khỏi bầu đất, rửa sạch đất bám quanh rễ dưới vòi nước nhẹ để tránh làm đứt rễ.

Cắt bỏ rễ thối, rễ hư: Kiểm tra kỹ bộ rễ, dùng kéo sạch cắt bỏ những phần rễ bị thối, dập nát để hạn chế nấm bệnh phát triển trong nước.

Chuẩn bị bình thủy sinh: Rửa sạch bình, đổ nước sạch vào, có thể hòa thêm vài giọt dung dịch dinh dưỡng thủy sinh.

Đặt cây vào bình: Cho cây vào bình sao cho phần rễ ngập trong nước, phần gốc thân và lá phía trên vẫn ở trên mặt nước để tránh bị úng thối.

Cố định cây: Dùng giá đỡ, sỏi hoặc đá cuội để giữ cây đứng vững, tạo bố cục hài hòa và giúp bình cây trông đẹp mắt hơn.

Đặt bình ở nơi phù hợp: Chọn vị trí râm mát, thoáng gió, tránh ánh nắng trực tiếp.

Cách chăm sóc cây phú quý thủy sinh để cây xanh tốt quanh năm

Ánh sáng: Phú quý là loài ưa bóng, vì vậy cần đặt chậu ở nơi râm mát, thoáng và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp để lá không bị cháy, úa vàng.

Nhiệt độ: Nhiệt độ lý tưởng để cây sinh trưởng tốt nhất nằm trong khoảng 15-30 độ C.

Thay nước: Nên thay nước khoảng 3 ngày một lần hoặc ngay khi thấy nước đổi màu, đục, nhằm hạn chế lăng quăng, rêu bám và mầm bệnh phát triển.

Bổ sung dinh dưỡng: Nhỏ vài giọt dung dịch dinh dưỡng thủy sinh khoảng mỗi tuần một lần để cây phát triển tốt hơn. Không nên nhỏ quá nhiều vì dễ làm nước nhanh bẩn, ảnh hưởng đến rễ.

Cắt tỉa: Loại bỏ lá vàng, lá úa và các phần rễ có dấu hiệu thối để cây luôn gọn gàng, hạn chế sâu bệnh lây lan.