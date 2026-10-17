Bỏ hơn 5 tỷ đồng mua nhà, 7 tháng sau nguy cơ mất trắng hơn 4 tỷ vì dính quy hoạch

Với nhiều gia đình, mua nhà là thành quả của cả chục năm tích cóp, cũng là quyết định gắn liền với những khoản vay kéo dài hàng chục năm.

Thế nhưng, khi thông tin quy hoạch và giải phóng mặt bằng xuất hiện, tài sản từng được kỳ vọng là chỗ an cư có thể trở thành nỗi lo tài chính, nhất là khi tiền đền bù dự kiến thấp hơn nhiều so với số tiền đã bỏ ra.

MUA NHÀ 5 TỶ ĐỒNG, CHƯA TRẢ HẾT NỢ ĐÃ LO MẤT NHÀ VÌ QUY HOẠCH

Nỗi lo ấy được một người vợ trẻ chia sẻ khi vợ chồng mua căn nhà 30m2 với tổng chi phí hơn 5 tỷ đồng. Trước thông tin căn nhà có thể thuộc diện giải phóng mặt bằng, trong khi khoản đền bù dự kiến chỉ hơn 1 tỷ đồng, người này không giấu được sự hoang mang.

“Tháng 10/2025, vợ chồng em mua căn nhà 30m2 với giá 160 triệu đồng/m2, tính cả sửa sang là hơn 5 tỷ đồng. Đến giờ, chúng em vẫn còn nợ hơn nửa giá trị căn nhà, trong đó có cả nợ ngân hàng. Vậy mà giờ nghe nói tiền đền bù có thể chỉ hơn 1 tỷ đồng.

Em lo quá, có bác nào có kinh nghiệm giải phóng mặt bằng chia sẻ giúp em với ạ. Chứ tính ra không ăn chơi gì tự dưng mất nhà lại ôm cục nợ to đùng, con thì nhỏ em khổ quá các bác ơi”.

Căn nhà tiền tỷ có nguy cơ vướng quy hoạch khiến gia chủ lo lắng về khoản đền bù và số nợ vẫn chưa thể thanh toán

Với những người đã rơi vào hoàn cảnh tương tự, việc xoay xở tài chính gần như trở thành ưu tiên trước mắt. Một tài khoản cho rằng gia đình người đăng bài nên chuẩn bị tinh thần, tận dụng khoản đền bù để xử lý nợ và thắt chặt chi tiêu trong giai đoạn nhiều bất định.

“Vậy khó rồi bác, quy hoạch gần như là mất nhà. Giờ thì gia đình bác lên kế hoạch thôi. Giải phóng mặt bằng được đền bù tiền, bác tập trung trả hết nợ đi, cắt giảm chi tiêu. Giai đoạn này thì cũng chả biết đâu mà lần”.

Câu chuyện càng thêm nặng nề khi có người cho biết chính gia đình mình cũng đang trải qua tình cảnh tương tự.

“Nhà anh trai mình cũng y chang như thế này. Giờ đang cày trả nợ, mua 5 tỷ đồng giờ dự án đền có 1,5 tỷ đồng. Vay một nửa để mua giờ thì cày trả nợ trong tuyệt vọng”.

Từ những thiệt hại được chia sẻ, một số ý kiến chuyển sang nhìn nhận vấn đề ở khâu kiểm tra thông tin trước khi giao dịch. Theo một người dùng mạng, người mua cần tìm hiểu tình trạng quy hoạch tại cơ quan địa chính địa phương, đồng thời cân nhắc khoảng cách giữa giá mua trên thị trường và mức đền bù có thể nhận được.

“Giá chung cư và bất động sản bị thổi quá nhiều so với giá trị thực. Nên mua thì phải coi có quy hoạch không. Đầu tiên đi xác minh tại địa chính địa phương rồi tiếp theo mới là giá trị thị trường so với giá trị đền bù, bỏ qua hai cái đó thì là một bài học”.

Không ít người cũng nhắc đến trách nhiệm tự tìm hiểu của người mua trước khi quyết định xuống tiền. Một bình luận cho rằng việc xác minh thông tin cần được thực hiện qua nhiều nguồn đáng tin cậy, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng tra cứu hay lời giới thiệu từ môi giới bất động sản.

“Chuyện đã rồi thì sao có cách giải quyết. Trước khi xuống tiền mua cái gì nhất là tài sản giá trị thì mình phải tự đến công an để kiểm tra. Kiểm tra nhiều nơi, nhiều người. Chứ coi mấy cái ứng dụng có đúng đâu. Môi giới thì bán được lấy tiền cò xong là phủi trách nhiệm”.

Tuy nhiên, việc kiểm tra trước khi mua cũng không phải lúc nào giúp người dân tránh được mọi rủi ro. Một ý kiến cho biết mình từng tìm hiểu thông tin trước khi giao dịch, nhưng quyết định triển khai dự án lại được ban hành ngay sau đó.

“Em cũng bị đây. Mấy bác kêu mua sao không kiểm tra. Em đã kiểm tra, nhưng vừa mua cái cạch thì ban hành quyết định dự án mới, tra kiểu gì? Dự án còn đẩy nhanh đẩy lẹ, mua chưa tới 1 năm đã biết đi họp thông báo giải toả đây. Chỉ có biết cười trừ, thua thì chung, lỗ thì chịu chứ cũng chả có cơ hội xoay được”.

Đáng chú ý, có những gia đình vẫn chưa biết số phận căn nhà sẽ đi về đâu khi thông tin quy hoạch mới dừng ở giai đoạn dự thảo, lấy ý kiến cộng đồng. Một tài khoản chia sẻ khu nhà mình cũng đang đứng trước nguy cơ tương tự, đồng thời bày tỏ nỗi lo quy hoạch kéo dài mà không triển khai sẽ khiến việc chuyển nhượng tài sản thêm khó khăn.

“Không có phương án nào đâu chị ơi. Nhà em cũng thế đây, giờ cứ lo lắng. Mua ngon nghẻ không vấn đề gì, đùng cái tháng 8/2026 thông báo đang dự thảo quy hoạch 100 năm thì mình bị dính và đang lấy ý kiến cộng đồng chỗ khu nhà em đây.

Giờ điều mà ta đang mong nhất đấy là đừng cho vào danh sách quy hoạch treo chị ạ. Rảnh thì chị tìm hiểu thêm cái quy hoạch treo đi. Quy hoạch treo mới sợ chứ, cứ thông báo quy hoạch xong không làm, để treo ở đấy thì mình muốn bán cũng khó lắm.

Về giá nhà nước và giá thị trường thì chị bị chị cũng hiểu rồi đấy. Nếu mà điều đó diễn ra thật thì cùng nhau cố gắng đòi hệ số Kx2, Kx3 thôi chứ chả làm được cái gì đâu.

Đặc biệt là phải chuẩn bị lại phương án có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thời điểm này cố gắng chi tiêu thắt chặt thôi, giờ không biết lúc nào gọi đến nhà mình đâu”.

LỠ MUA NHÀ DÍNH QUY HOẠCH, CẦN LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI?

Mua nhà thuộc diện quy hoạch đồng nghĩa với việc người mua có thể đối mặt với những hạn chế về quyền sử dụng đất, xây dựng, chuyển nhượng hoặc nguy cơ bị thu hồi khi quy hoạch được triển khai. Vì vậy, trước khi xuống tiền, cần tìm hiểu kỹ tình trạng pháp lý của bất động sản để tránh những thiệt hại khó khắc phục về sau.

Một trong những trường hợp thường gặp là quy hoạch treo, tức khu đất đã được đưa vào quy hoạch nhưng việc triển khai kéo dài (thường trên 5 – 10 năm). Dù chưa bị thu hồi nhưng người dân không được xây mới, sửa chữa lớn hay cấp sổ đỏ, khiến việc mua bán rất rủi ro.

Với quy hoạch giao thông hoặc mở đường, nhà đất có thể nằm trong phạm vi dự kiến mở rộng đường, xây cầu hoặc thuộc hành lang an toàn giao thông. Các thửa đất này thường bị cắt xén diện tích, hoặc không được công nhận toàn phần khi cấp sổ.

Trong khi đó, quy hoạch công trình công cộng bao gồm đất dành cho trường học, bệnh viện, công viên, bãi đỗ xe, hoặc dự án nhà nước. Khi quy hoạch được triển khai, toàn bộ khu vực sẽ bị thu hồi và bồi thường theo giá Nhà nước.

Quy hoạch chi tiết 1/2000 – 1/500 là các bản đồ quy hoạch cụ thể do cơ quan quản lý đô thị lập ra, xác định rõ vị trí, mật độ xây dựng và mục đích sử dụng từng thửa đất.

Nếu phát hiện bất động sản đã mua có liên quan đến quy hoạch, điều quan trọng trước tiên là bình tĩnh xác minh tình trạng pháp lý và phạm vi ảnh hưởng. Cần làm rõ đây mới là định hướng quy hoạch, quy hoạch đã được phê duyệt hay dự án đã có kế hoạch triển khai bởi mỗi trường hợp có thể dẫn đến những hệ quả khác nhau đối với quyền sử dụng đất và phương án xử lý tài sản.

Sau khi xác minh, người mua nên liên hệ cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để đề nghị cung cấp thông tin chính thức, tránh đưa ra quyết định dựa trên tin đồn hoặc những lời cảnh báo chưa được kiểm chứng.

Việc xác định đúng tình trạng quy hoạch cũng giúp chủ sở hữu đánh giá khả năng tiếp tục sử dụng, chuyển nhượng hoặc thực hiện các quyền liên quan đến bất động sản.

Việc xác định đúng tình trạng quy hoạch cũng giúp chủ sở hữu đánh giá khả năng tiếp tục sử dụng, chuyển nhượng hoặc thực hiện các quyền liên quan đến bất động sản

Nếu phát hiện người bán đã che giấu thông tin hoặc vi phạm cam kết về tình trạng pháp lý, cần rà soát hợp đồng mua bán, các điều khoản bảo đảm và chứng cứ liên quan.

Tùy nội dung thỏa thuận và mức độ vi phạm, người mua có thể thương lượng để giải quyết, yêu cầu bồi thường hoặc xem xét khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Hợp đồng, giấy biên nhận, chứng từ thanh toán, tin nhắn trao đổi và tài liệu giới thiệu bất động sản đều nên được lưu giữ đầy đủ để làm căn cứ khi cần thiết.

Trong thời gian chờ làm rõ, người mua cũng cần thận trọng với các khoản đầu tư bổ sung vào nhà đất. Việc xây mới, sửa chữa lớn hoặc cải tạo công trình cần được kiểm tra về điều kiện pháp lý trước khi thực hiện, tránh phát sinh chi phí không cần thiết hoặc vi phạm quy định. Đồng thời, không nên vội vàng bán tháo tài sản chỉ vì nghe thông tin quy hoạch chưa được xác nhận.