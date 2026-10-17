Nhà hàng nổi bỏ hoang hơn 10 năm ở Nghệ An sắp được 'hồi sinh'

Ghi nhận của PV VietNamNet tại hồ cá Cửa Nam (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) cho thấy, một số người dân đến câu cá, vui chơi. Trên mặt hồ, công trình nhà hàng nổi với nhiều hạng mục hư hỏng tạo nên hình ảnh tương phản với không gian cảnh quan xung quanh.

Toàn cảnh khu vực hồ cá Cửa Nam.

Công trình còn được biết đến với tên gọi nhà hàng Thủy Tạ hay nhà hàng nổi Hoa Sen, được xây dựng từ năm 1998, thuộc dự án Khu vui chơi giải trí du lịch hồ Cửa Nam.

Nhà hàng có diện tích khoảng 700m2, thiết kế theo phong cách Á Đông. Trước đây, dự án có quy mô hơn 14ha, gồm 23 hạng mục như nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, công viên sinh vật cảnh, bể bơi và sân thể thao.

Nhà hàng nổi tại hồ cá Cửa Nam bị bỏ hoang hơn một thập kỷ.

Thời còn hoạt động, nhà hàng từng là địa điểm tổ chức tiệc cưới, liên hoan, ăn uống và các hoạt động vui chơi, giải trí, thu hút đông đảo người dân.

Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động bị gián đoạn, công trình dần đi vào quên lãng. Năm 2013, khu đất dự án được thu hồi, bàn giao cho Nhà nước quản lý. Công trình nổi tiếng một thời ngày càng xuống cấp.

Lối vào nhà hàng còn trơ sắt thép hoen gỉ.

Lối vào nhà hàng không còn lớp ván lát nền, để lộ khung bê tông và những thanh sắt hoen gỉ. Cỏ dại mọc um tùm quanh công trình

Bên trong, nhiều mảng tường bong tróc. Các hạng mục khác như lan can, trần nhà cũng hư hỏng, lộ cốt thép.

Khung cảnh nhếch nhác, xuống cấp nghiêm trọng bên trong nhà hàng.

Anh Nguyễn Trọng Tiến (36 tuổi), người đến câu cá tại hồ, cho biết công trình bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí. Theo anh, khu vực mặt hồ có cảnh quan đẹp, nếu được chỉnh trang và khai thác sẽ tạo thêm không gian vui chơi, dịch vụ cho người dân.

Liên quan khu vực hồ cá Cửa Nam, Sở Xây dựng Nghệ An đã tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Theo phương án đề xuất, tổng diện tích điều chỉnh hơn 10,4ha, trong đó đất mặt nước chiếm hơn 8,2ha, phần còn lại hơn 2,2ha dành cho cây xanh và giao thông. Khu vực này nằm dọc trục đường lớn, có kết nối thuận lợi với trung tâm tỉnh và còn quỹ đất để phát triển không gian đô thị.

Khu vực hồ cá Cửa Nam sắp được "hồi sinh".

Tổng diện tích dự kiến điều chỉnh hơn 10,4ha, trong đó đất mặt nước hơn 8,2ha, đất cây xanh và giao thông hơn 2,2ha.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Nghệ An, việc điều chỉnh nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy giá trị kinh tế và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Phương án kết hợp mặt nước với thương mại, dịch vụ, giao thông và cây xanh được kỳ vọng góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Sau khi hoàn tất lấy ý kiến, các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các thủ tục cần thiết. Theo kế hoạch được nêu, khu thương mại dự kiến khởi công trong quý IV/2026.