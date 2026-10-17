Hơn 1.152 tỷ đồng đầu tư tổ hợp căn hộ và khách sạn Sông Hàn

Dự án do Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Khách sạn Quốc tế làm nhà đầu tư, được triển khai tại các lô đất B1-1-5 và B1-1-6, thuộc Khu dân cư, khách sạn, căn hộ và thương mại dịch vụ 2/9, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

Dự án có diện tích đất 2.813,6m², mật độ xây dựng 45,30%, quy mô 33 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng phần nổi 33.763m², quy mô dân số thường trú dự kiến 452 người. Công trình được định hướng phát triển đa dạng loại hình, gồm nhà ở, căn hộ chung cư, căn hộ du lịch cùng các hạng mục thương mại, dịch vụ, phục vụ nhu cầu bán, cho thuê và cho thuê mua theo quy định của pháp luật.

Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ khởi công vào quý I/2027, hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành trong giai đoạn từ quý I đến quý IV/2029.

UBND thành phố yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng quy định.