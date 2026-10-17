Công nhân cắt tỉa hoa sữa xuyên đêm

Chùm hoa sữa trên phố Tân Mai.

Phố Tân Mai đêm 16/10, đường phố đã thưa dần phương tiện qua lại, Tổ công nhân gồm 6 người tiếp tục công việc theo kế hoạch, cắt tỉa chùm hoa sữa nhằm hạn chế mùi tỏa ra gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Những cành hoa sữa vươn dài, đan xen vào nhau được công nhân kiểm tra, cắt gọn. Người điều khiển máy cắt, người thu gom cành lá, người hỗ trợ cảnh giới, bảo đảm an toàn cho đồng nghiệp và các phương tiện đi qua khu vực thi công.

Công nhân cắt tỉa hoa sữa trong đêm.

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, anh Lương Quốc Pháp (tổ trưởng Tổ cắt tỉa) cho biết, Thủ đô Hà Nội năm nay ít chịu ảnh hưởng của mưa bão như năm trước, điều kiện thời tiết thuận lợi nên hoa sữa phát triển rất tốt, hầu như cây nào cũng có hoa nở rộ với mùi hương nồng đậm hơn mọi năm. Theo kế hoạch được triển khai, hoa sữa trên phố Tân Mai sẽ được cắt tỉa hoa sữa trong 2 ngày.

"Việc cắt tỉa hoa sữa chủ yếu dùng kéo, chỉ sử dụng cưa khi cần thiết, nhằm loại bỏ khoảng 60% lượng hoa trên cây và hạn chế cắt cành. Cây trên tuyến đường đã được duy tu, cắt tán từ đầu năm và trước mùa mưa bão. Vì vậy, nếu cắt bỏ toàn bộ hoa có thể ảnh hưởng đến sự sống của cây”, anh Pháp nói.

Công nhân cắt tỉa từng tán hoa sữa.

Hoa sữa sau khi cắt tỉa được công nhân khẩn trương thu dọn.

Nói về hoa sữa, bà Hiền, một người dân trên phố Tân Mai chia sẻ, mùi hoa nồng nặc, gây khó chịu nhất là vào đêm khuya nên việc cắt tỉa bớt là rất hợp lý.

Mùi hương hoa sữa gây khó chịu với một số người dân nhưng cũng có nhiều người khác lại rất thích, ngay khi công nhân cắt tỉa liền đến nhặt hoa mang về.

Theo người dân trên phố Tân Mai, việc giữ lại một lượng hoa nhất định vừa giúp giảm bớt mùi khó chịu, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, duy trì chất lượng cây xanh và giữ được nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội.