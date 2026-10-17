Quảng Trị: Khu tái định cư dang dở, dân 'mắc kẹt' trong vùng quy hoạch

Mòn mỏi chờ bố trí tái định cư

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân thôn Tân Lộc, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị lâm vào tình cảnh "đi không được, ở không xong" do nằm trong vùng quy hoạch mở rộng bến cảng Cửa Việt.

Khu vực người dân kiến nghị thuộc Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030 được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 506/QĐ-CHHVN ngày 21/4/2017.

Để thực hiện dự án, tỉnh Quảng Trị (cũ) có kế hoạch đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư 68 hộ dân thôn Tân Lộc.

Hàng chục hộ dân thôn Tân Lộc, xã Cửa Việt nằm trong quy hoạch mở rộng cảng Cửa Việt.

Giai đoạn 2021 - 2024, tỉnh Quảng Trị (cũ) đầu tư 80,1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, tiếp tục thực hiện kế hoạch di dời tái định cư các hộ dân, phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt.

Khu vực giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt có diện tích 11,1ha, khu vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật (khu vực xây dựng khu tái định cư) để phục vụ giải phóng mặt bằng có diện tích 5,2ha. Hiện nay, sau nhiều năm triển khai, khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, khiến cuộc sống của các hộ dân trong vùng quy hoạch gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Vinh, trú tại thôn Tân Lộc, xã Cửa Việt, cho biết, nhiều năm trời gia đình ông trong tình trạng đi không được mà ở cũng không xong. Nhà cửa xuống cấp muốn được sửa sang nhưng lại không được, do nằm trong quy hoạch dự án. Mong muốn của các hộ dân ở đây là sớm được bố trí đến nơi ở mới, hoặc gỡ bỏ quy hoạch để tạo điều kiện cho người dân tu sửa, xây dựng mới nhà ở.

Ông Võ Hồng Thái cùng trú thôn Tân Lộc, xã Cửa Việt cũng cho biết, từ khi triển khai dự án đến nay, việc tách thửa đất cho người thân của gia đình ông không thể thực hiện. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành của tỉnh sớm có hướng giải quyết cho người dân yên tâm sinh sống.

Do nằm trong vùng quy hoạch nên người dân không thể sửa sang nhà cửa

Cần sớm giải quyết cho dân

Trả lời Người Đưa Tin, ông Lê Văn Thông - Chủ tịch UBND xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị - cho biết, khu tái định cư phục vụ mở rộng cảng Cửa Việt triển khai dang dở, khiến hàng chục hộ dân nằm trong vùng quy hoạch mở rộng cảng chưa được bố trí nơi ở mới.

Do nằm trong vùng quy hoạch, nhà cửa của người dân dù đã xuống cấp nghiêm trọng vẫn không được cấp phép sửa chữa lớn, cải tạo hoặc xây mới. Trước thực tế này, người dân thôn Tân Lộc đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư quan tâm, sớm bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống. Lãnh đạo UBND xã Cửa Việt cũng nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc triển khai, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư, tạo điều kiện để người dân sớm chuyển đến nơi ở mới.

Liên quan đến việc người dân thôn Tân Lộc, xã Cửa Việt phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 8317/VP-BTCD ngày 24/9/2026 gửi Sở Xây dựng tỉnh, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra nội dung phản ánh, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Khu tái định cư dang dở, chưa thể bố trí nơi ở cho dân.

Ông Phan Văn Thắng - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị - cho biết, theo quy hoạch được duyệt thì khu vực người dân có ý kiến phản ánh thuộc quy hoạch bến cảng tổng hợp Cảng Cửa Việt khu vực phía Bắc (Bến cảng và khu logisstic).

Hiện tại, giá đất tái định cư theo bảng giá đất của UBND tỉnh quá cao, trong khi giá bồi thường tại vị trí khu đất cũ thu hồi lại thấp, nên có những hộ tổng tiền bồi thường toàn bộ đất đai, tài sản không đủ nộp tiền đất tái định cư.

Theo hồ sơ ban đầu, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và GPMB phục vụ mở rộng cảng Cửa Việt do chủ đầu tư tính toán sơ bộ đã vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt. Tại các cuộc họp giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án, Sở Tài chính cũng nhận định, với nhu cầu kinh phí dự kiến để hoàn thành dự án theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, ngân sách hiện nay khó có khả năng cân đối

Theo ông Vinh, để giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh thống nhất với nội dung đã được Sở Xây dựng phối hợp với các sở ban ngành báo cáo và kiến nghị, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan:

Chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với UBND xã Cửa Việt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong khu vực quy hoạch khu bến cảng Cửa Việt (khu vực phía bắc) nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các nội dung vi phạm về yêu cầu bảo vệ môi trường trong khu vực quản lý.

Chỉ đạo Sở Tài chính rà soát tổng thể nguồn vốn đã bố trí cho dự án để tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý nguồn vốn đã nộp trả vào ngân sách nhà nước của các năm 2023 và 2024; đồng thời tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án do vượt tổng mức đầu tư.

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp xã Gio Linh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt tiến độ GPMB khu vực quy hoạch mở rộng cảng Cửa Việt.