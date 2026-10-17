TP. Hồ Chí Minh: Ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải

Một dự án bất động sản đang thi công trên địa bàn phường Bình Trưng. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 79/2026/QĐ-UBND quy định về lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống xử lý trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ 25/10/2026.

Quyết định mới ban hành áp dụng trực tiếp cho các chủ dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư tập trung, các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Quy định này tập trung tháo gỡ nút thắt cho các khu vực đô thị, khu dân cư tập trung chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp đô thị cũ đã hình thành trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực mà không thể bố trí được quỹ đất xây dựng hạ tầng này.

UBND thành phố giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo (UBND cấp xã) chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, lựa chọn vị trí phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn và kế hoạch sử dụng đất để bố trí quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Thời hạn chót để hoàn thành toàn bộ công tác trên đến năm 2030. Đối với các khu vực chưa có sẵn trong quy hoạch, địa phương phải chủ động thực hiện hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch đất đai trước mốc thời gian trên.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao UBND cấp xã đến năm 2030 phải thực hiện xong việc bố trí quỹ đất để xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các khu dân cư tập trung, khu đô thị. Ảnh: Quang Phương

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp cùng các địa phương lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, nông thôn nhằm đảm bảo quỹ đất cho hệ thống xử lý nước thải luôn được tích hợp sẵn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có vai trò quản lý nhà nước cốt lõi, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đất đai, môi trường, đồng thời chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính liên quan.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hoàn thiện chính sách quản lý vận hành, hướng dẫn kỹ thuật hạ tầng thoát nước và phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý thoát nước đô thị.

Trong khi đó, Sở Tài chính chịu trách nhiệm ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước, phối hợp thẩm định dự án, tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư và hướng dẫn các cơ chế ưu đãi tài chính, thu hút nguồn lực xã hội hóa…

Đối với các dự án nằm trên địa bàn 2 xã, phường trở lên, UBND cấp xã phải báo cáo UBND thành phố để được chỉ đạo, giải quyết. Ảnh: Quang Phương

Cũng theo quy định trên, UBND cấp xã chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp lập quy hoạch, thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư… Đối với dự án nằm trên địa giới hành chính từ 2 xã, phường trở lên, địa phương phải báo cáo trực tiếp về UBND thành phố để được hướng dẫn giải quyết.

Các doanh nghiệp và chủ đầu tư dự án, bên cạnh việc tuân thủ pháp luật đầu tư hiện hành, còn có nghĩa vụ triển khai xây dựng công trình theo đúng tiến độ được phê duyệt; thực hiện chế độ báo cáo tiến độ định kỳ hàng tháng, hàng quý gửi về các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương. Đồng thời tự chịu trách nhiệm vận hành, duy tu và bảo dưỡng hệ thống trong phạm vi quản lý của mình.