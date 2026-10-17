Tây Ninh xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Việc xây dựng đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính lịch sử đối với sự phát triển của tỉnh Tây Ninh.

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2026, tỉnh Tây Ninh sẽ hoàn thành việc tổng hợp tài liệu, rà soát số liệu, đánh giá hiện trạng các tiêu chuẩn, tiêu chí để dự kiến lộ trình thực hiện. Đồng thời hoàn thành xây dựng dự thảo tờ trình và đề án tổng quát.

Trong nửa đầu tháng 11/2026, đề án tổng quát sẽ được lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị có liên quan và báo cáo UBND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh Tây Ninh.

Chậm nhất ngày 28/11/2026, tỉnh Tây Ninh sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tờ trình, đề án tổng quát xin chủ trương của Bộ Chính trị. Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương.

Đường phố tỉnh Tây Ninh

Để thực hiện đảm bảo lộ trình đã đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu thành phố trực thuộc Trung ương và việc xây dựng, trình hồ sơ đề án tổng quát thành lập thành phố Tây Ninh.

Trong đó, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã nhằm triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đạt tiêu chuẩn, tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương và việc xây dựng, trình hồ sơ đề án tổng quát bảo đảm kịp thời, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả.

Trong đó, Sở Nội vụ giữ vai trò cơ quan thường trực, đầu mối tham mưu triển khai kế hoạch; chủ trì xây dựng, hoàn thiện tờ trình, đề án tổng quát và đôn đốc tiến độ.

Sở Xây dựng chủ trì tham mưu các quy hoạch chung đô thị, phân loại đô thị và tổ chức lập đề án công nhận đô thị loại I. Sở Tài chính chủ trì thẩm định dự toán, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí xây dựng đề án.

Các cơ quan chuyên môn (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thống kê tỉnh, Công an tỉnh) chịu trách nhiệm rà soát, cung cấp số liệu chính xác về diện tích tự nhiên, dân số và tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường chủ động rà soát các tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực quản lý, cung cấp số liệu kịp thời và báo cáo ngay những khó khăn, vướng mắc.

Ngày 15/10, tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ hoàn toàn ủng hộ định hướng của tỉnh Tây Ninh đối với việc xây dựng đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương. Đồng thời đề nghị địa phương tập trung xây dựng đề án bài bản, xác định lộ trình cụ thể, chủ động hoàn thiện các tiêu chí theo quy định, phấn đấu thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn 2028-2029.