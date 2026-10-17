Điện gió Buôn Hồ 3 giai đoạn II: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đầu tư dự án 100 MW

Ngày 16/10/2026, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk công bố thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 giai đoạn II do Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk đề xuất.

Theo Công văn số 11539/STC-HTQLĐT ngày 16/10/2026 của Sở Tài chính Đắk Lắk, cơ quan này đã nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vào ngày 15/10/2026. Đây cũng là ngày đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hồ sơ đề xuất đầu tư đợt 3 đối với 23 dự án nguồn điện trên địa bàn.

Thông tin công khai cho biết, dự án Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 giai đoạn II có mục tiêu sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện. Địa điểm thực hiện dự kiến tại các địa bàn Cư Bao, Cuôr Đăng, Ea Tul và Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk.

Doanh nghiệp đề xuất thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ được xác định là Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 9 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột.

Trước đó, ngày 9/10/2026, Sở Tài chính Đắk Lắk ban hành Thông báo số 233/TB-STC về việc công khai danh mục tiếp nhận hồ sơ đề xuất 23 dự án nguồn điện thuộc địa bàn kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 đến 2030.

Sở Tài chính Đắk Lắk công khai việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 giai đoạn II.

Theo danh mục này, Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 giai đoạn II có công suất dự kiến 100 MW, là một trong 5 dự án điện gió được tỉnh đưa vào danh sách tiếp nhận hồ sơ đầu tư đợt 3.

Tổng công suất dự kiến của 5 dự án điện gió trong danh mục đạt 287 MW. Ngoài Buôn Hồ 3 giai đoạn II, các dự án còn lại gồm Nhà máy điện gió E&M Đắk Lắk công suất 95 MW, Nhà máy điện gió Tây Ea H'leo 30 MW, dự án điện gió LRSH Sơn Hòa giai đoạn 2 công suất 18 MW và dự án điện gió VICO 44 MW.

Đáng chú ý, thông tin về địa điểm thực hiện dự án Buôn Hồ 3 giai đoạn II tại hai văn bản có sự khác biệt.

Cụ thể, Thông báo số 233/TB-STC ngày 9/10/2026 xác định địa điểm dự án theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk tại xã Ea Drông, xã Cuôr Đăng và phường Cư Bao.

Tuy nhiên, tại thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố ngày 16/10/2026, danh sách địa bàn thực hiện dự án gồm Cư Bao, Cuôr Đăng, Ea Tul và Pơng Drang. Như vậy, thông báo mới xuất hiện thêm hai địa bàn Ea Tul và Pơng Drang, trong khi không còn đề cập Ea Drông.

Hiện chưa có đủ cơ sở xác định sự khác biệt này xuất phát từ việc điều chỉnh phạm vi dự án hay nguyên nhân khác. Đây là nội dung cần được cơ quan chức năng làm rõ trong quá trình xem xét hồ sơ đầu tư.

Về trình tự thủ tục, Sở Tài chính Đắk Lắk viện dẫn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. Theo đó, đối với các trường hợp thuộc phạm vi quy định, cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm công khai việc tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên.

Việc công khai thông tin nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quá trình tiếp nhận, xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đến thời điểm công bố, dự án Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 giai đoạn II mới ở bước tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa phải đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

Các tài liệu công khai hiện chưa thể hiện tổng vốn đầu tư, diện tích đất sử dụng, phương án đấu nối với hệ thống điện quốc gia, tiến độ xây dựng và thời điểm dự kiến vận hành thương mại.

Bên cạnh đó, phương án tiêu thụ điện và cơ chế mua bán điện của dự án cũng chưa được công bố. Đây là những thông tin cần tiếp tục làm rõ để đánh giá tính khả thi của dự án điện gió có công suất dự kiến 100 MW này.

Việc Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk nộp hồ sơ ngay trong ngày đầu tiên tiếp nhận cho thấy dự án Buôn Hồ 3 giai đoạn II đã chuyển từ danh mục tiếp nhận đề xuất đầu tư sang bước có hồ sơ của doanh nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, khả năng triển khai thực tế vẫn phụ thuộc vào kết quả xem xét, giải quyết các thủ tục đầu tư theo quy định.