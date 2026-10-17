Người dân Hương Sơn kiến nghị nâng cấp hạ tầng, cải thiện môi trường

Thông qua đối thoại, xã Hương Sơn tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý và phục vụ người dân. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hương Sơn với người dân vừa diễn ra, nhiều ý kiến tập trung vào đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống ở cơ sở.

Buổi đối thoại nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Người dân kiến nghị địa phương nâng cấp đường giao thông nội đồng, cải thiện hệ thống cung cấp nước sạch, hoàn thiện nhà văn hóa và các thiết chế phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Một số ý kiến đề cập công tác vệ sinh môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu đất đai, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở.

Bên cạnh đó, người dân ghi nhận những chuyển biến tích cực sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời đề nghị chính quyền tiếp tục tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể và chất lượng phục vụ nhân dân.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đinh Phúc Bền trao đổi về công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Trang cùng đại diện các bộ phận chuyên môn giải đáp những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của chính quyền, đồng thời làm rõ hướng xử lý đối với từng nhóm kiến nghị.

Với những vấn đề thuộc thẩm quyền, lãnh đạo xã tiếp thu để xem xét, giải quyết. Các nội dung cần nguồn lực đầu tư hoặc vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng xem xét theo quy định.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Ngô Văn Nam yêu cầu các bộ phận chuyên môn rà soát những kiến nghị đã tiếp thu, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện; tăng cường phối hợp trong quá trình giải quyết, bảo đảm công việc được theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Ông Nam nhấn mạnh, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp cần được xem là thước đo đánh giá trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Đồng thời, ông đề nghị người dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, chấp hành các quy định về trật tự, an toàn tại địa phương, chủ động phản ánh những vấn đề phát sinh và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan công quyền.