Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thông báo số 6443/TB-UBND ngày 13/10/2026 của UBND phường Nam Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

1. Lý do thu hồi đất:

Thực hiện Dự án Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Vị trí, diện tích:

- Địa điểm: phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Diện tích: khoảng 2,15ha.

- Ranh giới: theo Sơ đồ vị trí dự án được UBND phường Nam Nha Trang xác nhận ngày 23/9/2026.

3. Tiến độ:

Thực hiện trong thời hạn của Thông báo thu hồi đất.

4. Kế hoạch thực hiện:

Theo Quyết định số 4593/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 của UBND phường Nam Nha Trang về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm Dự án.

5. Nhà đầu tư:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở KVG.

6. Nguồn vốn:

Vốn đầu tư và phương án huy động vốn của chủ đầu tư.

7. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phường Nam Nha Trang là cơ quan đầu mối thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

8. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan:

Phối hợp kê khai đất đai, tài sản; cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan; phối hợp kiểm đếm; chấp hành việc bàn giao mặt bằng theo quy định; các trường hợp tranh chấp được giải quyết theo quy định pháp luật.

9. Thời gian thực hiện:

12 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất.