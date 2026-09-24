Ấm áp trung thu vùng biên

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, từ đầu tháng 9/2026 đến nay, BĐBP Lạng Sơn đã huy động các nguồn lực xã hội hóa, trao tặng hàng nghìn suất quà gồm: đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và học bổng với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng cho học sinh, nhân dân khu vực biên giới.

Theo đó, ngày 19/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mẫu Sơn và Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình Biên cương - Vui hội trăng rằm. Tại chương trình, các đơn vị đã trao các phần quà và cờ Tổ quốc cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 116 triệu đồng.

Thượng tá Trần Trọng Tới, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma cho biết: Những phần quà này thể hiện trách nhiệm của lực lượng biên phòng và cộng đồng đối với Nhân dân biên giới. Các hoạt động này góp phần động viên bà con nỗ lực vươn lên, các em học sinh phấn đấu học tập, qua đó lan tỏa truyền thống tương thân tương ái và củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh BĐBP và Ban Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn tặng quà Trung thu cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh

Tương tự, ngày 22/9 vừa qua, Đồn Biên phòng Pò Mã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Quốc Khánh. Tại đây, các đơn vị đã tổ chức thi chấm mâm cỗ Trung thu đẹp giữa các lớp, tổ chức chương trình giao lưu văn, trao tặng 65 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho học sinh.

Ông Hoàng Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Khánh cho biết: Sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã thể hiện vai trò của lực lượng trong công tác an sinh xã hội địa phương; giúp các cháu học sinh có thêm động lực đến trường, đồng thời thắt chặt tình quân dân, cùng xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Cùng thời gian này, các đơn vị như: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Ba Sơn, Na Hình, Bắc Xa... cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về trẻ em. Các đồn đã trích quỹ tăng gia sản xuất và vận động nguồn lực xã hội hóa để trao quà cho học sinh nghèo, đặc biệt là các cháu thuộc chương trình "Nâng bước em tới trường" và mô hình "Con nuôi đồn biên phòng".

Em Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 8 A1, Trường THCS Tân Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ cho biết: Em rất biết ơn sự quan tâm các chú BĐBP. Những phần quà này là nguồn động viên lớn để em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, không phụ sự chăm lo của gia đình, nhà trường và lực lượng vũ trang địa phương.

Các hoạt động chăm lo Tết Trung thu của lực lượng BĐBP Lạng Sơn năm 2026 đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, kịp thời động viên tinh thần học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên, phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.