TP HCM: Đường ngập hơn 10 ngày, xe cộ thi nhau té nhào

Hơn 10 ngày qua, TP HCM và cả khu vực Miền Nam mưa liên tục. Cùng thời điểm triều cường nên nhiều tuyến đường thường xuyên bị ngập nặng.

Hầu hết những con đường bị ngập sẽ rút nước khi dừng mưa. Tuy nhiên, tuyến đường Lương Định Của (đoạn từ nút giao Trần Não đến đường Tố Hữu), thuộc phường An Khánh (TP Thủ Đức - quận 2 cũ) TP HCM suốt nhiều ngày dù có mưa hay dứt mưa đều trong tình trạng ngập nặng...

Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, đoạn đường gần 1km nhưng là tuyến lưu thông đông đúc phương tiện từ khu Đông về Trung tâm thành phố và ngược lại.

Do mưa ngập suốt nhiều ngày nên mặt đường bị hư hỏng nặng nề. Tại nhiều vị trí xuất hiện hàng loạt hố sâu và rộng. Tuy nhiên, do nước ngập nên người điều khiển phương tiện không thể quan sát dẫn tới hàng loạt trường hợp đã bị sụp hố té ngã...

Một nam công nhân bị sụp hố sâu trên đường Lương Định Của vào chiều 24/9 phải nhờ sự trợ giúp của người đi đường...

Người phụ nữ này bị sụp hố sâu chới với giữa "biển nước" tù động suốt hơn 10 ngày...

Một nhân viên giao hàng bị sụp hố sâu khiến xe và hàng hoá ngã nhào sõng soài xuống đường...

Hàng hoá của nam thanh niên đi giao bị hư hỏng nặng vì nước...

Một nạn nhân khác sụp hố may không té ngã nhưng chiếc túi có chứa máy laptop và giấy tờ quan trọng bị ướt sũng nước...

Xe tải cũng bị sụp hố...

Người điều khiển phương tiện không phát hiện hố sâu vì mặt đường ngập nước...

Người đàn ông đi xe máy này bị sụp hố té ngã ngay trước đầu xe buýt. Rất may xe buýt chạy chậm, tài xế thắng kịp thời nên không xảy ra sự cố đáng tiếc...

Theo ghi nhận của PV, 2 bên đoạn đường này đang được rào chắn để thi công các tuyến đường trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm...