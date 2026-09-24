Hai Phó giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội nhận nhiệm vụ mới tại Hưng Yên và Bắc Ninh

Ngày 24/9, ĐHQG Hà Nội thông tin về việc Hưng Yên và Bắc Ninh công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kiện toàn nhân sự lãnh đạo địa phương đối với hai Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là PGS.TS Phạm Bảo Sơn và PGS.TS Đào Thanh Trường.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trao Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Bảo Sơn

Ngày 23/9, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định PGS.TS Phạm Bảo Sơn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh bối cảnh phát triển đặc biệt của địa phương. Tỉnh Hưng Yên đang đặt ra quyết tâm cao nhằm rút ngắn lộ trình phát triển, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chiến lược trước năm 2030. Trong bối cảnh đó, tỉnh đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp phải luôn giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; có tư duy đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đánh giá về đồng chí Phạm Bảo Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc khẳng định đồng chí Phạm Bảo Sơn là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, có quá trình công tác quản lý và nghiên cứu khoa học phong phú tại ĐHQGHN cũng như tại các cơ sở nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế.

Năng lực và kinh nghiệm thực tiễn của đồng chí được thể hiện trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực then chốt mà tỉnh Hưng Yên xác định có vai trò đặc biệt quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới của tỉnh, đồng thời là nền tảng để triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương.

Giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Bảo Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị đồng chí khẩn trương nghiên cứu, nắm bắt tình hình thực tiễn địa phương; tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác tích lũy từ ĐHQGHN; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng đồng chí Phạm Bảo Sơn sẽ nhanh chóng hòa nhập, tiên phong trong môi trường mới, phối hợp chặt chẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo môi trường tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Thanh Trường

Tại Bắc Ninh, PGS.TS Đào Thanh Trường được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025–2030. Ngày 24/9, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026–2031 đã bầu đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

PGS.TS Đào Thanh Trường sinh năm 1980, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Xã hội học, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Ông có nhiều năm công tác tại ĐHQGHN, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học và công nghệ, đào tạo và nghiên cứu. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

ĐHQGHN trân trọng chúc mừng PGS.TS Phạm Bảo Sơn và PGS.TS Đào Thanh Trường trên cương vị công tác mới; chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tri thức, kinh nghiệm và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.