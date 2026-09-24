Kịp thời cứu 3 thuyền viên gặp nạn trên biển

Khoảng 21h10 ngày 23/9, Đồn Biên phòng Tân Thành (BĐBP tỉnh Đồng Tháp) nhận được thông tin phối hợp từ Đồn Biên phòng Phú Tân (BĐBP tỉnh Đồng Tháp) về việc phương tiện thủy nội địa mang số đăng ký ĐT 27351 gặp sự cố trên biển.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên phương tiện có 3 thuyền viên đang hành trình từ cửa biển theo sông Cửa Tiểu vào nội địa. Khi đến khu vực phao luồng hàng hải số 18, cách bờ biển ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông khoảng 0,5 hải lý về phía Nam, phương tiện bất ngờ bị sóng to, gió lớn đánh chìm khiến 3 thuyền viên rơi xuống biển và trôi dạt.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy và cứu vớt thành công cả 3 thuyền viên. Ảnh: Hoà Bình

Tiếp nhận thông tin, Tổ tìm kiếm cứu nạn của Đồn Biên phòng Tân Thành khẩn trương phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Phú Tân tổ chức tìm kiếm, triển khai các phương án cứu nạn. Sau thời gian khẩn trương thực hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy và cứu vớt thành công cả 3 thuyền viên.

Các thuyền viên được quân y kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Hoà Bình

Các thuyền viên được đưa vào Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu để quân y kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Hiện, sức khỏe của cả 3 người đã ổn định.

Cơ quan chức năng tiếp tục thông báo vị trí phương tiện bị chìm đến các đơn vị liên quan, đồng thời phối hợp xử lý theo quy định.