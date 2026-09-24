Tỉnh ủy An Giang giám sát công tác cán bộ tại phường Long Xuyên

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Văn Hiền phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên đã cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bảo vệ chính trị nội bộ và chuyển đổi số.

Hiện phường quản lý 1.247 cán bộ, công chức, viên chức và gần 6.000 đảng viên thuộc 73 chi, đảng bộ trực thuộc. Qua đánh giá quý II/2026, có 247 cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó 15 đồng chí hoàn thành xuất sắc).

Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời lưu ý phường cần rà soát chính xác số liệu bổ nhiệm, phân cấp quản lý cán bộ sau sáp nhập; nâng cao tỷ lệ quy hoạch cán bộ chuyên môn và đẩy mạnh số hóa hồ sơ.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hiền đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ tinh gọn, bố trí "đúng người, đúng việc".

Đồng thời, chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong tình hình mới.