Quan tâm, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, đảng viên sau học tập nghị quyết

Đồng chí Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Quang

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường Dầu Giây tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy phường, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương.

Công tác học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt như: hội nghị trực tiếp, trực tuyến, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, thông tin thời sự và tuyên truyền trên báo chí, hệ thống truyền thanh, các nền tảng số, mạng xã hội. 100% cán bộ, đảng viên được triệu tập tham gia học tập và hoàn thành bài đánh giá nhận thức.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Dầu Giây Phạm Đình Ban phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Quang

Cùng với đó, Đảng ủy phường chú trọng cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tế, theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm”.

Đối với Đảng ủy xã Thống Nhất, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết của Bộ Chính trị được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố phù hợp với thực tiễn của địa phương. Cụ thể, Đảng ủy xã đã tổ chức kết nối 8 hội nghị trực tuyến do Trung ương và Thành ủy tổ chức với sự tham dự của gần 1.800 lượt cán bộ, công chức, đảng viên tham dự. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nội dung phong phú, dễ tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng, kết hợp lồng ghép các buổi sinh hoạt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm đưa nghị quyết thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thống Nhất Trịnh Văn Trường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Quang

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy trong thời gian qua đối với Đảng ủy phường Dầu Giây và Đảng ủy xã Thống Nhất.

Trưởng đoàn giám sát lưu ý, thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục rà soát việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy đảm bảo 100% cán bộ, công chức, đảng viên tham gia; đối với các nghị quyết chưa ban hành tiếp tục bám sát với thực tiễn của địa phương để xây dựng, thực hiện. Quan tâm, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, đảng viên sau học tập. Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền gắn với dư luận xã hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nâng cao công tác chuyển đổi số, đặc biệt là việc triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số” do Thành ủy phát động. Tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động, kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả…