Lãnh đạo Đảng ủy xã Tây Ninh Hòa kiểm tra các điểm xung yếu phòng, chống lụt, bão

Ngày 24-9, lãnh đạo Đảng ủy xã Tây Ninh Hòa và các cơ quan chuyên môn của xã đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lụt, bão tại các khu vực xung yếu trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Tây Ninh Hòa kiểm tra tại tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột đoạn qua khu vực thôn Sông Búng.

Lãnh đạo xã đã kiểm tra các khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao tại các thôn: Đống Đa, Sông Búng, Ninh Tây và khu vực đèo Phượng Hoàng. Đồng thời, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các công trình đang thi công, trong đó có Dự án kè chống sạt lở cầu Đống Đa và tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua khu vực thôn Sông Búng.

Qua kiểm tra, lãnh đạo xã Tây Ninh Hòa yêu cầu các lực lượng chức năng, ban, ngành của xã không được chủ quan; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường tuần tra, kiểm tra các điểm xung yếu để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ mất an toàn. Lực lượng Công an, Quân sự xã chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.