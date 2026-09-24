Để trẻ em vui Tết Trung thu trọn vẹn

P.V: Thưa ông, Trung thu là Tết dành cho thiếu nhi. Là người nhiều năm gắn bó với công tác trẻ em, ông có thể chia sẻ về ý nghĩa của Tết Trung thu cũng như sự quan tâm, chăm lo dành cho trẻ em trên địa bàn tỉnh hiện nay?

Ông Hồ Tân Cảnh: Tết Trung thu là dịp để gia đình và toàn xã hội dành sự quan tâm nhiều hơn cho trẻ em, tạo điều kiện để các em được vui chơi, tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi trong môi trường an toàn, lành mạnh. Đây cũng là dịp để các cấp, ngành, địa phương thể hiện trách nhiệm trong thực hiện quyền trẻ em, chăm sóc và bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.

Toàn tỉnh hiện có 454.387 trẻ em dưới 16 tuổi; trong đó có 138.169 trẻ em dưới 6 tuổi, 20.800 trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 4.943 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 25.879 trẻ em. Bên cạnh phần lớn trẻ em có điều kiện học tập, vui chơi và được gia đình chăm sóc đầy đủ, vẫn còn những em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa cần sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn.

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện các chế độ, chính sách, nhiều chương trình hỗ trợ học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được triển khai. Qua đó, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ngày càng nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế trao quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Triệu Thành, xã Triệu Phong - Ảnh: M.H

P.V: Tết Trung thu năm nay, ngành Y tế triển khai những hoạt động gì để chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, thưa ông?

Ông Hồ Tân Cảnh: Với mong muốn tạo điều kiện để trẻ em được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà; trong đó ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ khuyết tật, mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và trẻ em đang điều trị nội trú tại các cơ sở y tế.

Sở Y tế tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà tại 10 cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở đang nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trong đó có các trường giáo dục chuyên biệt, Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật xã Gio Linh, Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị, Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị, Làng trẻ em SOS Đồng Hới, các cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi và Mái ấm Lâm Bích.

Mỗi đơn vị được thăm, tặng 5 triệu đồng tiền mặt và một thùng quà gồm sữa, bánh, kẹo trị giá 500 nghìn đồng. Đối với các hoạt động Tết Trung thu do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường tổ chức mà sở tham dự, mức quà là 2 triệu đồng tiền mặt và một suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Kinh phí được trích từ nguồn bảo đảm xã hội thực hiện nhiệm vụ trẻ em năm 2026.

Cùng với các hoạt động của sở, các đơn vị trực thuộc ngành cũng tổ chức thăm, hỗ trợ trẻ em tại nhiều địa bàn. Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị triển khai các hoạt động tại các xã Triệu Phong, Vĩnh Định; Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại các xã Thượng Trạch và Quảng Trạch. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục vận động nguồn lực xã hội để có thêm điều kiện chăm lo cho trẻ em. Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là giá trị của những phần quà mà còn là sự động viên, sẻ chia, để các em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong dịp Tết Trung thu.

Tạo sân chơi an toàn, lành mạnh là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Ảnh: M.H

P.V: Trung thu chỉ là một dịp trong năm, trong khi công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài. Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tập trung những giải pháp nào để trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn?

Ông Hồ Tân Cảnh: Chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Vì vậy, sự quan tâm dành cho trẻ em không chỉ tập trung vào những dịp lễ, Tết mà cần được thực hiện trên cơ sở hoàn cảnh và nhu cầu của từng nhóm trẻ.

Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, nắm chắc tình hình trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ. Đồng thời, chú trọng phòng ngừa, phát hiện và can thiệp kịp thời đối với những trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi hoặc có nguy cơ bị tổn hại.

Cùng với nguồn lực của Nhà nước, ngành tiếp tục huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ trẻ em về học tập, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và các nhu cầu thiết yếu. Việc huy động thêm nguồn lực xã hội cũng đã được xác định trong kế hoạch của các đơn vị thực hiện công tác trẻ em.

Trẻ em là mầm non, là tương lai của đất nước. Chăm lo cho trẻ em hôm nay chính là đầu tư cho tương lai. Điều chúng tôi mong muốn là mỗi trẻ em, dù ở hoàn cảnh nào, đều được quan tâm, bảo vệ và có cơ hội phát triển.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế trao quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Triệu Thành, xã Triệu Phong - Ảnh: M.H

- P.V: Xin cảm ơn ông!