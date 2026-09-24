Trao tặng máy điện giải ion kiềm hydrogen cho Trường THCS Nguyễn Du

Trao máy điện giải ion kiềm hydrogen cho Trường THCS Nguyễn Du.

Đại diện Tập đoàn Kangaroo Việt Nam trao tặng Trường THCS Nguyễn Du một máy điện giải ion kiềm hydrogen, trị giá hơn 20 triệu đồng. Thiết bị được sử dụng để cung cấp nước uống cho cán bộ, giáo viên, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt tại trường.

Đại diện Tập đoàn Kangaroo Việt Nam trao thiết bị lọc nước cho Báo và phát thanh, truyền hình An Giang.

Dịp này, Tập đoàn Kangaroo Việt Nam cũng trao tặng Báo và phát thanh, truyền hình An Giang một máy điện giải ion kiềm hydrogen, phục vụ cho viên chức, người lao động tại cơ quan.