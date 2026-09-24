Phó Thủ tướng: Lấy sức khỏe người dân làm trọng tâm quản lý an toàn thực phẩm

Phiên thảo luận chiều 24/9 của UBTVQH. Ảnh: Media Quốc hội

Làm rõ trách nhiệm, đổi mới phương thức quản lý

Phát biểu tại phiên thảo luận về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 6 của UBTVQH chiều 24/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và ý kiến đóng góp của các Ủy viên UBTVQH.

Phó Thủ tướng đánh giá đây là dự án luật khó, phức tạp, có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân và hoạt động của hàng triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng quản lý đa dạng, chuỗi cung ứng dài, đan xen nhiều ngành, cấp, chủ thể, trong khi hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng xuyên biên giới và phát triển mạnh trên môi trường số.

Theo Phó Thủ tướng, dự thảo luật cần tiếp tục làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì là Bộ Y tế; đồng thời phân định rành mạch chức năng của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và chính quyền các cấp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Media Quốc hội

Phương thức quản lý phải vừa bảo đảm hiệu quả quản trị, vừa tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Hệ thống dữ liệu quản lý theo vòng đời sản phẩm cần được xây dựng cụ thể, kết nối để phục vụ quản lý, tránh tình trạng các cơ quan phối hợp nhưng thiếu liên thông dữ liệu.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, giữa luật chuyên ngành với Luật An toàn thực phẩm, giữa tiền kiểm và hậu kiểm, cũng như giữa quản lý nhà nước và trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Lấy sức khỏe, tính mạng người dân làm trọng tâm

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm lấy sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của người dân làm trên hết; chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa, từ gốc. Phương thức quản lý rủi ro phải phù hợp pháp luật trong nước, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Cùng với đó, quản lý phải thống nhất, rõ trách nhiệm, xuyên suốt theo chuỗi nhưng không tạo thêm ách tắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dự thảo luật cần bảo đảm môi trường khả thi, minh bạch, bình đẳng và không cài cắm lợi ích nhóm.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đồng tình với việc nghiên cứu phân định trách nhiệm trong cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, hướng tới công khai, minh bạch và hạn chế nguy cơ tiêu cực. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp thông lệ quốc tế, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn dự án luật được tiếp tục thảo luận tại hội nghị ĐBQH chuyên trách và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2. Theo Phó Thủ tướng, dự thảo đã có những thay đổi căn bản về tư duy quản trị an toàn thực phẩm; các nội dung còn lại cần tiếp tục hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp, phân định trách nhiệm, phương thức quản lý và hệ thống dữ liệu.