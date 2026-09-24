Chủ động phối hợp chặt chẽ trong quản lý tín ngưỡng, tôn giáo

Đoài Phương là địa bàn có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú. Xã có 65 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, gồm 48 cơ sở tín ngưỡng và 17 cơ sở tôn giáo.

Trong đó, hệ thống cơ sở tín ngưỡng khá đa dạng với 20 đình, 16 đền, 6 miếu, 5 nhà thờ họ và 1 quán. Nhiều công trình đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia, cấp thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Về tôn giáo, trên địa bàn xã có 12 chùa và 5 nhà thờ giáo xứ. Một số cơ sở được xếp hạng di tích cấp quốc gia, cấp thành phố, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Cùng với đó, nhiều lễ hội truyền thống được duy trì, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Theo UBND xã Đoài Phương, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phối hợp với chính quyền trong tổ chức các hoạt động.

Đại diện UBND xã báo cáo tại chương trình. Ảnh: PV

Điểm đáng chú ý là địa phương xác định việc nắm tình hình phải được thực hiện thường xuyên, từ sớm, từ cơ sở. UBND xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế, các thôn và các bộ phận liên quan theo dõi hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối với các hoạt động có quy mô lớn, tập trung đông người, chính quyền địa phương chủ động phân công lực lượng, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn.

Đối với lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng, UBND xã chỉ đạo phối hợp tổ chức theo kế hoạch, chú trọng thực hiện nếp sống văn minh, quản lý việc sử dụng vàng mã, giữ gìn cảnh quan di tích, bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách.

Từ cách làm này, trong 9 tháng năm 2026, UBND xã Đoài Phương đã rà soát, theo dõi, hướng dẫn các cơ sở trong quá trình tổ chức hoạt động. Các cơ sở cơ bản chấp hành quy định của pháp luật; trên địa bàn không phát sinh vụ việc vi phạm nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và không có trường hợp phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực này.

Thực tiễn tại xã Đoài Phương cho thấy, sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, Công an xã, các thôn và người đại diện các cơ sở không chỉ giúp hoạt động quản lý được triển khai đồng bộ mà còn tạo điều kiện để những vấn đề phát sinh được nắm bắt, hướng dẫn, xử lý ngay từ cơ sở.

Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Đoài Phương. Ảnh: PV

Phát tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền khẳng định, xã Đoài Phương là địa bàn có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động lễ hội. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra đối với cấp xã ngày càng cao, đòi hỏi địa phương phải chủ động, sâu sát hơn trong quản lý và nắm tình hình ngay từ cơ sở.

Do đó, đồng chí đề nghị, thời gian tới, xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, song phải lựa chọn đúng đối tượng, nội dung, hình thức, bảo đảm chính xác, phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng. Cùng với đó, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những kiến nghị hợp pháp; phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có uy tín trong vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đề nghị địa phương tiếp tục chủ động phối hợp giữa các lực lượng để nắm chắc tình hình, kịp thời nhận diện, xử lý các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật, không để phát sinh điểm nóng...