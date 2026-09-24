159 cán bộ An Giang hoàn thành lớp bồi dưỡng

Trao chứng nhận cho học viên lớp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Học viện Chính trị khu vực IV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp tổ chức lễ bế giảng các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh An Giang.

Trong 159 học viên hoàn thành chương trình, có 70 học viên lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 89 học viên lớp dành cho lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng cấp xã.

Hai lớp được tổ chức từ ngày 16 đến 24/9, với nội dung xây dựng phù hợp chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn của từng nhóm cán bộ.

Lớp dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gồm 14 chuyên đề, tổ chức trong 7 ngày, tập trung vào các nội dung về lãnh đạo phát triển, chính sách địa phương, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phòng, chống tham nhũng và một số kỹ năng phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

Lớp dành cho lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng cấp xã gồm 10 chuyên đề, tổ chức trong 5 ngày, tập trung vào công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, kiểm soát quyền lực, ứng dụng trợ lý AI trong tham mưu và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Kết thúc chương trình, 159 học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng.