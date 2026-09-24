Trung thu ấm áp nơi biên cương Đà Nẵng

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Tr'Hy cùng các đơn vị tặng quà các cháu thiếu nhi. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Mang Trung thu đến vùng biên Hùng Sơn

Tại thôn Tr’Hy (xã Hùng Sơn), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’Hy phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Hành trình thương 4 - Mang trăng về Hùng Sơn”.

Trong thời tiết se lạnh đặc trưng của vùng biên giới, các em nhỏ được tham gia vào nhiều hoạt động phong phú như: giao lưu bóng đá, trò chơi dân gian, cắt tóc miễn phí và thưởng thức các món ăn ấm nóng do chính tay các chiến sĩ chuẩn bị.

Tiếng trống cùng những điệu múa lân sôi động đã thực sự xua tan đi sự giá lạnh và những thiếu thốn so với các bạn nhỏ ở vùng miền xuôi.

Dịp này, Ban tổ chức cùng các nhà hảo tâm trao 200 suất quà Trung thu gồm quần áo ấm, ba lô, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm cho các em thiếu nhi, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tr’Hy, với tổng kinh phí 62 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Tr’Hy cũng trao tặng thêm 150 suất quà Trung thu cho thiếu nhi tại thôn Abaanh, xã Hùng Sơn.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng giao lưu với các em học sinh nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Niềm vui lan tỏa khắp các điểm trường

Điểm nhấn của chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chủ trì được tổ chức tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dang, xã Tây Giang.

Thầy giáo Nguyễn Trung Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời gian qua, học sinh của trường nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, cũng như các anh chiến sĩ biên phòng. Việc tổ chức các hoạt động vui chơi Trung thu, tặng quà cho các em, góp phần khơi dậy tinh thần học tập và sẽ giúp cho các cháu có tinh thần học tập tốt hơn trong thời gian đến.

Múa lân tại chương trình "Biên cương đêm hội trăng rằm" do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: HỒNG ANH

Em Trần Như Ngọc, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dang chia sẻ: "Con thích nhất tiết mục múa lân, và rất vui khi có các cô, chú bộ đội biên phòng đến vui Trung thu, tặng quà cho các con. Con mong các cô, chú tiếp tục quan tâm, động viên để chúng con vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập tốt".

Tính chung trên toàn tuyến biên giới, chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” được tổ chức tại các đồn biên phòng, khu dân cư và các điểm trường, thu hút 5.025 lượt thiếu nhi tham gia, trong đó có 4.280 lượt thiếu nhi ở khu vực biên giới và 745 lượt là con cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ, múa lân, trò chơi dân gian, rước đèn ông sao và phá cỗ Trung thu, các đơn vị trao tặng 5.025 suất quà, 107 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, 150 bộ đồ dùng học tập cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác, với tổng kinh phí tổ chức hơn 866 triệu đồng.

Chương trình cũng trao 55 triệu đồng tiền mặt cho 110 em thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiều, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và ông Bling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: HỒNG ANH

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, trong năm 2025 vừa qua, khu vực biên giới thành phố phải hứng chịu các đợt thiên tai liên tiếp gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Vì vậy, dịp Tết Trung thu năm nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới chủ động chuẩn bị, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng.

Qua đó, chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” không chỉ tạo sân chơi, mang đến niềm vui cho trẻ em vùng biên mà còn góp phần an ủi, khích lệ, động viên các gia đình, thắt chặt tình đoàn kết quân dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc.