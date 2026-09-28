Jazz đưa khán giả khám phá Hà Nội qua những giai điệu đa sắc

Mở đầu chương trình là “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, trước khi khán giả bước vào không gian Jazz với “Estate” của Bruno Martino và “Watermelon Man” của Herbie Hancock.

Mạch chương trình tiếp tục với các tác phẩm mang đậm tinh thần Bossa Nova của Brazil như: “No More Blues”, “Desafinado”, “The Girl From Ipanema” của Antonio Carlos Jobim. Bên cạnh đó là những giai điệu quen thuộc như “On The Sunny Side Of The Street” của Jimmy McHugh, “In The Mood” của Joe Garland, “For Sentimental Reasons” của William Best và “I Get A Kick Out Of You” của Cole Porter.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại nhạc Jazz tại Chương trình “Âm nhạc cuối tuần”. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Các tiết mục được thể hiện bởi NSƯT Quyền Văn Minh, các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club cùng ca sĩ Thủy Bùi và Minh Thu.

Sự kết hợp giữa những tác phẩm Jazz quốc tế và các ca khúc Việt Nam tạo nên màu sắc riêng cho chương trình, đồng thời giúp khán giả tiếp cận Jazz trong không gian văn hóa cộng đồng.

Đáng chú ý, những ca khúc gắn với Hà Nội như “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” của nhạc sĩ Trương Quý Hải và “Em ơi, Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang được trình diễn trong ngôn ngữ Jazz, đưa những giai điệu quen thuộc đến gần hơn với khán giả theo một cách thể hiện mới.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

"Âm nhạc cuối tuần” thu hút đông đảo người dân Thủ đô tham dự. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Diễn ra tại không gian Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm, chương trình không chỉ thu hút những khán giả yêu Jazz mà còn tạo cơ hội để người dân, du khách tình cờ dừng chân thưởng thức âm nhạc.

Khép lại chương trình là “Vũ điệu Thăng Long”, nối những thanh âm mang dấu ấn Hà Nội với tinh thần giao lưu, hội nhập của Jazz. Qua đó, hoạt động “Âm nhạc cuối tuần” góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống đô thị, đồng thời giới thiệu hình ảnh một Hà Nội giàu bản sắc, cởi mở và sáng tạo.