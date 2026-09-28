Người đẹp Tuyên Quang là nữ rapper nổi tiếng, body ngày càng nóng bỏng, 22 tuổi có 3 căn nhà

Nguyễn Diệu Huyền, được biết đến với nghệ danh Pháo, sinh năm 2003 và từng gây chú ý khi giành danh hiệu Á quân King of Rap. Sở hữu nhiều ca khúc đạt hàng triệu lượt xem và lượt nghe trên các nền tảng số, Pháo được xem là một trong những nữ rapper thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ đang hoạt động nổi bật tại Vpop.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, năm 2025, Pháo tham gia chương trình Em xinh say hi. Tại đây, nữ rapper có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo và màu sắc cá nhân trong các tiết mục âm nhạc.

Năm 2026, Pháo tiếp tục thu hút sự quan tâm khi thông báo tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước, trong đó có Miss Grand Việt Nam và Miss Universe Việt Nam.

Tháng 5/2026, Pháo đăng ký tham gia Miss Grand Việt Nam 2026 và chia sẻ một số hình ảnh mới với phong cách thời trang gợi cảm. Tuy nhiên, sau đó nữ rapper quyết định rút khỏi cuộc thi để tập trung cho các dự án cá nhân.

Khoảng 3 tháng sau, Pháo tiếp tục thông báo tham gia Miss Universe Việt Nam. Theo thông tin được công bố, nữ rapper đã góp mặt trong Top 30 của cuộc thi và đang tiếp tục tranh tài tại sân chơi này.

Chia sẻ về quyết định thử sức ở lĩnh vực sắc đẹp, Pháo cho biết cô muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới sau thời gian hoạt động trong âm nhạc. Nữ rapper cũng cho rằng bản thân phù hợp với lĩnh vực này và đặt mục tiêu tiến xa, hướng tới cơ hội tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế nếu có thể giành thành tích cao.

Việc chuyển hướng sang các cuộc thi nhan sắc giúp Pháo nhận được sự chú ý từ cả khán giả âm nhạc và cộng đồng yêu thích sắc đẹp. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh của nữ rapper trong trang phục dạ hội, áo tắm được chia sẻ và nhận nhiều bình luận.

Pháo sở hữu chiều cao 1,68 m. Bên cạnh lợi thế về hình thể, cô có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp là yếu tố nữ rapper cần tiếp tục tích lũy khi bước vào lĩnh vực mới.

Trước đây, Pháo từng công khai việc can thiệp thẩm mỹ vùng mũi nhằm thay đổi đường nét gương mặt. Thông tin này từng nhận được sự quan tâm của khán giả sau khi diện mạo của nữ rapper có sự thay đổi.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện những đồn đoán về việc Pháo can thiệp thẩm mỹ vòng một. Tuy nhiên, nữ rapper chưa công khai xác nhận thông tin này.

Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Pháo nhiều lần chia sẻ hình ảnh đời thường và những khoảnh khắc diện trang phục áo tắm khi đi du lịch. Nữ rapper cũng thường xuyên thực hiện các bộ ảnh thời trang, qua đó có kinh nghiệm tạo dáng và làm việc trước ống kính.

Không chỉ tập trung cho nghệ thuật, Pháo từng chia sẻ về tình hình tài chính cá nhân. Ở tuổi 22, nữ rapper cho biết cô đã sở hữu nhà riêng tại TP.HCM, Hà Nội và Tuyên Quang.

Từ một nữ rapper được biết đến qua các sản phẩm âm nhạc, Pháo đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sắc đẹp. Hành trình này được xem là một bước thử sức mới của nữ nghệ sĩ trẻ bên cạnh con đường âm nhạc đã theo đuổi trong nhiều năm.