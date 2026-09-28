NSƯT Chí Trung hạnh phúc bên bạn gái kém 18 tuổi

Mới đây, NSƯT Chí Trung chia sẻ đoạn clip ghi lại chuyến du lịch cùng bạn gái Ý Lan kèm dòng trạng thái: “Giả diễn Giao bôi ai ngờ rượu thật!”. Trong video, cả hai xuất hiện tại một phòng cưới của người dân tộc Miêu và cùng hóa thân thành một đôi tình nhân theo phong tục địa phương.

NSƯT Chí Trung giới thiệu đây là giường cưới của người Miêu, đồng thời cho biết theo phong tục, người phụ nữ sẽ uống một chút rượu trong nghi thức giao bôi. Nam nghệ sĩ sau đó cùng Ý Lan thực hiện màn diễn đầy hài hước với loạt nghi thức như “Nhất bái thiên địa" (lạy trời đất), nhị bái cao đường (lạy cha mẹ), phu thê giao bái (vợ chồng lạy nhau)”, rồi tiếp tục nhập vai tân lang, tân nương.

NSƯT Chí Trung diễn cảnh 'giao bôi' cùng bạn gái Ý Lan.

Không phải một lễ cưới thực sự, màn giao bôi của cặp đôi đơn thuần là một trải nghiệm vui trong chuyến du lịch, nhưng cách nhập vai tự nhiên của cả hai vẫn khiến nhiều khán giả thích thú.

Sau nhiều năm gắn bó, NSƯT Chí Trung và Ý Lan vẫn duy trì cách yêu khá riêng. Hai người công khai mối quan hệ từ năm 2020, khi nam nghệ sĩ đã trải qua cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm. Ý Lan kém NSƯT Chí Trung 18 tuổi. Cả hai thường xuyên đồng hành trong những chuyến du lịch, những buổi gặp gỡ bạn bè và các hoạt động đời thường.

Điều đáng chú ý là dù đã có thời gian dài bên nhau, NSƯT Chí Trung và Ý Lan không đặt mục tiêu phải tổ chức một đám cưới. Nam nghệ sĩ từng cho biết cả hai lựa chọn duy trì mối quan hệ hiện tại, tôn trọng công việc, không gian sống và sự tự do của nhau.

Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung hiện dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ về thói quen tập thể thao, đọc sách, chăm sóc cây cối, vật nuôi và dành thời gian bên bạn gái.

NSƯT Chí Trung và Ý Lan không đặt mục tiêu phải tổ chức một đám cưới.

Không chỉ được chú ý bởi chuyện tình cảm, NSƯT Chí Trung vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sau khi nghỉ hưu. Ông là nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Tuổi trẻ, từng đảm nhận nhiều vai diễn sân khấu nổi bật như Romeo trong Romeo và Juliet, Đôn-sứt trong Lời thề thứ 9 và Tạ Quay trong Trò đời. Ông cũng từng giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.

Trên truyền hình, NSƯT Chí Trung được đông đảo khán giả nhớ đến qua hình tượng Táo Giao thông trong Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Nhân vật này trở thành một trong những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ, trước khi ông quyết định dừng tham gia chương trình vì áp lực đổi mới và những thay đổi trong thị hiếu khán giả.

NSƯT Chí Trung được đông đảo khán giả nhớ đến qua hình tượng Táo Giao thông.

Ở lĩnh vực phim ảnh, NSƯT Chí Trung từng tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như Ghen, Thái sư Trần Thủ Độ, Kiều nữ và đại gia, Thông gia ngõ hẹp và Độc đạo. Với điện ảnh, ông từng góp mặt trong Tết này ai đến xông nhà của đạo diễn Trần Lực, phát hành năm 2002. Trong phim, NSƯT Chí Trung vào vai Quốc, người bạn thân đồng thời là “quân sư” của Thi do Quốc Khánh thủ vai.

Năm 2026, NSƯT Chí Trung tiếp tục gây chú ý với Dưới ô cửa sáng đèn, bộ phim truyền hình do VFC sản xuất. Trong phim, ông đảm nhận vai ông Đăng, một người cha khó tính nhưng thương con, sống trong khu tập thể cũ và thường xuyên có những va chạm với con rể.

Vai ông Đăng cũng cho thấy màu sắc diễn xuất khác của NSƯT Chí Trung khi nam nghệ sĩ tiết chế chất hài quen thuộc để tập trung vào tâm lý nhân vật. Một số phân đoạn của ông trong Dưới ô cửa sáng đèn nhận được sự chú ý khi khai thác những mâu thuẫn gia đình và cảm xúc của người cha ở tuổi trung niên.

Từ sân khấu, Táo quân đến màn ảnh, NSƯT Chí Trung vẫn duy trì sự hiện diện trong đời sống nghệ thuật dù đã bước sang tuổi 65. Trong khi đó, chuyện tình với Ý Lan tiếp tục được cả hai vun đắp theo cách riêng, không đặt nặng chuyện cưới hỏi. Màn “giao bôi” trong chuyến du lịch mới đây vì thế cũng trở thành một khoảnh khắc đời thường thú vị của cặp đôi sau nhiều năm đồng hành.