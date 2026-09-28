Anh Tài Cheng: 'Nếu không có ATVNCG, có lẽ năm 33 tuổi mình sẽ chuyển hướng'

Từ nhà sản xuất âm nhạc đến người đứng trên sân khấu

Cheng bước vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với một hành trang âm nhạc không hề ít ỏi. Trước khi đứng trên sân khấu chương trình, anh đã có nhiều năm hoạt động trong vai trò sáng tác, sản xuất, từng góp sức trong các sản phẩm như Luôn Yêu Đời của Đen và từng ra mắt album cá nhân Chập Cheng.

Tuy nhiên, việc tự mình trình diễn trước khán giả trong chương trình truyền hình thực tế vẫn là một trải nghiệm khác biệt. Ngay từ Công diễn 1, Cheng đã giới thiệu ca khúc Zung Zăng Zung Zẻ cùng màn kết hợp Dạt Vào Tim Em với Thái VG và It’s Charles. Những tiết mục này mở ra cơ hội để anh được nhìn nhận không chỉ là người đứng sau phòng thu mà còn là một nghệ sĩ có màu sắc trình diễn riêng.

Nếu Zung Zăng Zung Zẻ cho thấy màu sắc âm nhạc riêng của Cheng, thì Trước Khi Em Tồn Tại lại là một thử thách khác khi anh cùng Nhà Hiển Nhiên làm mới ca khúc theo concept tâm linh. Tại Công diễn 2, tiết mục được dàn dựng với hình ảnh lồng đèn kéo quân, tạo nên không gian ma mị khác biệt so với tinh thần tình cảm của bản gốc. Đây cũng là một trong những lần Cheng phải cân bằng giữa góc nhìn của người làm nhạc và kỳ vọng của khán giả dành cho một ca khúc quen thuộc.

Sau khi Trước Khi Em Tồn Tại phiên bản Nhà Hiển Nhiên lên sóng, tiết mục nhận được cả lời khen lẫn ý kiến trái chiều. Với tư cách một người làm ra bản phối mới, Cheng có lường trước được phản ứng này không?

Cheng: Thực sự là Cheng không lường trước được chuyện đó. Mình nghĩ cuộc đời này màu hồng lắm, mình làm ra một sản phẩm âm nhạc tâm huyết như thế thì chắc ai cũng yêu mình cả. Tuy vậy, khi có những tranh luận xảy ra, Cheng cũng thấy điều đó dễ hiểu. Khi mình làm một sản phẩm mới, khoác cho nó một chiếc áo mới, thậm chí là một linh hồn mới, thì nó không còn giống với những gì mọi người đã quen thuộc. Khán giả đã yêu thích bản gốc từ trước nên khi nghe một phiên bản khác, họ có thể cảm thấy Nhà Hiển Nhiên đang "phá bài" hay thay đổi quá nhiều.

Nhưng với Cheng, đây là một bản phối mới, một cách nhìn mới dành cho ca khúc. Vì vậy, Cheng và các anh em cứ thỏa sức sáng tạo. Mình cũng hy vọng khán giả sẽ hiểu được góc nhìn mà Nhà Hiển Nhiên muốn đưa ra. Cheng xin khẳng định rằng cả Nhà rất yêu thích phiên bản gốc của Trước Khi Em Tồn Tại. Chính vì quá yêu thích nên mọi người mới tâm huyết làm ra bản phối mới này.

Ở góc độ một người làm nhạc, điều thú vị nhất khi làm mới ca khúc này là gì?

Cheng: Điều thú vị đầu tiên là việc thay đổi ý nghĩa của bài hát. Từ một ca khúc tươi vui, nói về tình cảm trai gái như mọi người vẫn cảm nhận, Nhà Hiển Nhiên đã chuyển nó sang một hướng hoàn toàn khác. Đó cũng là sự liều lĩnh của cả nhóm.

Khi đọc lời bài hát của tác giả Vũ Đinh Trọng Thắng, bọn mình nhận ra có thể hiểu ca khúc theo một góc nhìn khác, gần với chủ nghĩa hiện sinh. Bài hát không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn có thể ẩn dụ cho câu chuyện bên trong mỗi người, hành trình đi tìm lại chính mình và bản ngã của mình. Đó là điều khiến Cheng cảm thấy thú vị khi bắt tay vào làm sản phẩm. Mình được nhìn một ca khúc quen thuộc theo một cách khác, rồi cùng các anh em tìm cách chuyển tải góc nhìn đó lên sân khấu.

“Mình sợ nhất là không có duyên với sân khấu”

Tuy nhiên, trước khi tự tin đứng trên sân khấu như bây giờ, Cheng đã từng lo lắng rằng mình không có “đủ duyên” với sân khấu. Nhưng đến hiện tại, việc tiếp tục góp mặt ở chặng cuối Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 giúp anh có thêm trải nghiệm và sự tự tin để theo đuổi mong muốn ấy. Với Cheng, sự đón nhận của khán giả cũng là lời hồi đáp cho hơn 10 năm theo đuổi âm nhạc.

Trước khi tham gia chương trình, điều Cheng sợ nhất là gì?

Cheng: Điều Cheng sợ nhất có lẽ là nhận ra mình không có duyên với sân khấu. Mình đã theo đuổi giấc mơ này hơn 10 năm rồi. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một cơ hội rất lớn, một sân chơi để nhiều người nhìn thấy mình trên sân khấu. Nếu mình bước lên đó mà lại không có duyên với sân khấu, Cheng nghĩ bản thân sẽ rất buồn. Nhưng may mắn là khán giả đã thương mình. Vì vậy, câu trả lời hiện tại của Cheng là mình đang rất thỏa mãn và vui.

Nếu không có chương trình, Cheng có nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ đứng trên sân khấu?

Cheng: Chắc chắn Cheng vẫn sẽ cố gắng để trở thành một nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Nhưng mình cũng sẽ đặt ra một giới hạn về thời gian. Nếu không có chương trình, Cheng nghĩ mình sẽ cố gắng đến khoảng 33 tuổi. Nếu lúc đó vẫn chưa có kết quả, mình sẽ chuyển hướng, có thể chỉ làm sản xuất âm nhạc hoặc tìm một công việc khác.

Bởi vì khi theo đuổi một điều gì đó quá lâu mà chưa có kết quả, bản thân mình có thể không sao, nhưng gia đình lại là một câu chuyện khác. Mình cần thực hiện nghĩa vụ của một người con. Ba mẹ ngày càng lớn tuổi, mình không thể cứ mãi chạy theo đam mê mà không đem lại kết quả gì, cũng không thể quay về phụng dưỡng cha mẹ. Vì vậy, Cheng đã nghĩ đến một cột mốc cho riêng mình. Nếu đến năm 33 tuổi mà vẫn chưa có kết quả, mình sẽ tìm một hướng đi khác.

Sau hành trình này, Cheng cảm thấy bản thân thay đổi nhiều nhất ở điều gì?

Điều Cheng cảm thấy mình thay đổi nhiều nhất là đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mình học được nhiều thứ từ các anh em, ê-kíp và chính khán giả. Cheng hiểu hơn mọi người đang cần gì ở một người nghệ sĩ, từ đó trau dồi thêm khả năng, cách giao tiếp và nhiều điều khác để trở thành một nghệ sĩ được mọi người yêu quý.

Vậy Cheng nghĩ mình đã phải đánh đổi điều gì để có được tình cảm đó?

Cheng: Cheng cảm thấy mình chẳng đánh đổi gì cả. Mình chỉ nỗ lực mỗi ngày, cố gắng mang bản thân đến với khán giả một cách tốt nhất. Đối với Cheng, khi đã tâm huyết với công việc và sản phẩm thì đó không phải là sự đánh đổi. Đó là điều đương nhiên mình phải làm. Cheng rất mong khán giả sẽ tiếp tục yêu thương mình cũng như chương trình, để tất cả có một hành trình thật thành công.

Từ nỗi sợ không có duyên với sân khấu đến cảm giác thỏa mãn khi được khán giả đón nhận, Cheng đã có thêm một câu trả lời cho giấc mơ theo đuổi hơn 10 năm. Hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 không khiến anh nghĩ mình đã đi đến đích, nhưng giúp anh có thêm niềm tin để tiếp tục bước đi. Và có lẽ, với một người từng tự đặt ra giới hạn ở tuổi 33, việc được đứng trên sân khấu và được khán giả yêu thương chính là điều khiến cột mốc ấy trở nên khác biệt.