Cát Tường đính chính tin đồn tình cảm với diễn viên Tiết Cương

Cát Tường mới đây lên tiếng về tin đồn tình cảm với Tiết Cương, đồng thời cho biết cô phải chủ động đính chính vì nam diễn viên đã có gia đình. Chia sẻ của nữ nghệ sĩ làm rõ mối quan hệ phía sau những lần cả hai xuất hiện thân thiết cùng nhau.

Tại chương trình Thật và giả, Cát Tường lần đầu nói khá thẳng về những tin đồn liên quan đến đời tư của cô và đồng nghiệp. Nữ nghệ sĩ cho biết trong thời gian qua, một bộ phận khán giả thường xuyên ghép đôi cô với Tiết Cương, thậm chí có người cho rằng hai nghệ sĩ là một cặp và nên về chung một nhà.

Theo Cát Tường, cô không lựa chọn im lặng trước thông tin này. Lý do là Tiết Cương đã kết hôn, nên nếu tin đồn tiếp tục lan rộng, cô lo những lời bàn luận thiếu căn cứ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của đồng nghiệp. Nữ nghệ sĩ cho biết đây là trường hợp cô buộc phải lên tiếng để tránh một hiểu lầm không đáng có.

Cát Tường lên tiếng về tin đồn tình cảm với Tiết Cương.

Cách phản ứng của Cát Tường cũng cho thấy sự khác biệt giữa những tin đồn mà cô từng gặp. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng bị khán giả hiểu lầm có quan hệ tình cảm với Trung Dũng sau khi hai người nhiều lần đóng vai vợ chồng trên màn ảnh. Thậm chí, có thời điểm khán giả còn nhầm rằng cả hai là vợ chồng thật ngoài đời.

Với trường hợp Trung Dũng, Cát Tường cho biết cô từng không vội đính chính bởi hình ảnh vợ chồng trên phim không gây ảnh hưởng đến gia đình của bất kỳ ai. Trong khi đó, câu chuyện với Tiết Cương lại khác khi nam diễn viên đã có vợ. Vì vậy, nữ nghệ sĩ cho rằng việc làm rõ mối quan hệ là cần thiết.

Thực tế, Cát Tường và Tiết Cương đã biết nhau từ năm 1996. Trong những năm đầu, cả hai chủ yếu là đồng nghiệp cùng tham gia các dự án phim ảnh. Sau này, tình bạn trở nên thân thiết hơn thông qua một số chương trình truyền hình và hoạt động thiện nguyện. Chính sự gần gũi kéo dài nhiều năm khiến hai nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện bên nhau, từ đó cũng trở thành đối tượng được khán giả “đẩy thuyền”.

Một trong những lần hợp tác đáng chú ý của Cát Tường và Tiết Cương trên màn ảnh rộng là Tía tui là cao thủ. Bộ phim ra mắt dịp Tết 2016, quy tụ Hoài Linh, Việt Hương, Hoài Lâm, Ngô Kiến Huy, Ái Phương, Khả Như, Cát Tường, Tiết Cương và nhiều diễn viên khác. Tác phẩm khai thác câu chuyện gia đình với màu sắc hài hước, từng là một trong những phim Việt đáng chú ý tại phòng vé dịp Tết.

Ngoài những lần đứng chung trong các dự án nghệ thuật, Cát Tường và Tiết Cương còn giữ mối quan hệ bạn bè ngoài đời. Nam diễn viên từng cùng vợ tới thăm nhà mới của nữ nghệ sĩ tại TP.HCM. Những khoảnh khắc thân thiết như vậy cũng góp phần khiến khán giả chú ý đến tình bạn của hai người.

Cát Tường và Tiết Cương.

Về sự nghiệp, Cát Tường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam từ thập niên 1990. Cô từng tạo dấu ấn qua Đồng tiền xương máu, sau đó tiếp tục xuất hiện trong Cô gái xấu xí, Hương phù sa, Gọi giấc mơ về cùng nhiều tác phẩm truyền hình khác. Bên cạnh diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn được biết đến với vai trò MC, đặc biệt qua các chương trình về tình yêu và hẹn hò.

Trên màn ảnh rộng, Cát Tường từng góp mặt trong Hải Nguyệt, Nhà có 5 nàng tiên, Đường đua, Tía tui là cao thủ và Siêu lừa gặp siêu lầy. Trong đó, Siêu lừa gặp siêu lầy là tác phẩm có doanh thu nổi bật nhất trong danh sách phim điện ảnh của cô, đạt khoảng 121 tỷ đồng. Cát Tường đảm nhận vai bà Khánh, một nữ doanh nhân trở thành mục tiêu của nhóm lừa đảo trong phim.

Với Tiết Cương, nam diễn viên cũng có hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật. Anh được khán giả biết tới qua nhiều phim truyền hình như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh, đồng thời thường xuyên góp mặt trong các dự án điện ảnh. Đặc biệt, anh là gương mặt quen thuộc của loạt phim Lật Mặt.

Ở phòng vé, Tiết Cương từng góp mặt trong Lật mặt 7: Một điều ước, tác phẩm đạt hơn 482 tỷ đồng doanh thu. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng, bộ phim đạt hơn 230 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Đây đều là doanh thu của toàn bộ tác phẩm, không phải khoản tiền Tiết Cương trực tiếp nhận được.

Trong năm 2026, Cát Tường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng có xu hướng chọn lọc dự án. Cô từng chia sẻ việc từ chối một số phim để dành thời gian cho gia đình, công việc cá nhân và sân khấu. Gần đây, nữ nghệ sĩ còn có dự án chương trình mới kết hợp với Trung Dũng sau hơn 30 năm quen biết.

Trong khi đó, Tiết Cương chưa công bố phim điện ảnh mới trong năm 2026. Nam diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình, sản xuất nội dung trên mạng xã hội và công việc liên quan đến bất động sản. Anh cũng duy trì các hoạt động nghệ thuật khi có dự án phù hợp.

Sau nhiều năm đồng hành trong nghề, câu chuyện giữa Cát Tường và Tiết Cương vì thế được xác định là tình bạn, tình đồng nghiệp lâu năm. Việc nữ nghệ sĩ chủ động lên tiếng lần này chủ yếu nhằm trả lại đúng bản chất mối quan hệ và tránh để những lời đồn ảnh hưởng đến gia đình của người đồng nghiệp thân thiết.