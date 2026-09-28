Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân cầm lightstick 'quẩy' concert Stray Kids tại Mexico

Ngày 25/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Mexico, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hye Kyung đã tới sân vận động GNP Seguros ở Mexico City để tham dự chương trình giao lưu văn hóa Hàn Quốc - Mexico Stray City, với Stray Kids là nhóm nghệ sĩ chủ chốt.

Trước khi chương trình bắt đầu, vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc có cuộc gặp với các thiếu niên Mexico yêu thích Kpop được mời tham dự sự kiện. Tổng thống Lee Jae Myung trực tiếp trò chuyện và gửi lời cảm ơn tới những khán giả trẻ vì tình cảm dành cho văn hóa Hàn Quốc.

Khi chào nhóm bằng tiếng Tây Ban Nha, ông nói "Hola, amigos" và nhận lại những tiếng cười thân thiện. Tổng thống Lee chia sẻ rằng ông cảm thấy âm nhạc và văn hóa không chỉ kết nối con người với con người mà còn có thể trở thành cầu nối giữa các quốc gia.

Ông cũng kể về một ước mơ thời thơ ấu chưa từng thực hiện được. Khi còn nhỏ, ông từng mong muốn được đến một sân vận động lớn để thưởng thức một buổi biểu diễn âm nhạc nhưng chưa có cơ hội. Vì vậy, ông chúc các thiếu niên Mexico hãy tận hưởng đêm nhạc và lưu giữ trải nghiệm này như một kỷ niệm đẹp.

Phu nhân Kim Hye Kyung cũng gửi lời tới những người trẻ tham dự concert, bày tỏ hy vọng đêm diễn sẽ trở thành một ký ức khó quên và cảm ơn họ vì tình cảm dành cho Kpop Hàn Quốc.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên thú vị khi vợ chồng Tổng thống hỏi các thiếu niên Mexico về lý do họ yêu thích Kpop và thành viên Stray Kids mà họ yêu thích nhất.

Khi một khán giả trẻ chọn Felix, phu nhân Kim Hye Kyung đáp lại rằng bà cũng yêu thích thành viên này. Một thiếu niên khác nhắc đến Seungmin, khiến bà tiếp tục hỏi về điều khiến họ yêu mến nam ca sĩ.

Đáng chú ý, khi một khán giả chọn Bang Chan, J.Y. Park - người đứng đầu JYP Entertainment và đồng chủ tịch Ủy ban Trao đổi Văn hóa Đại chúng giải thích rằng đây là trưởng nhóm Stray Kids.

Phu nhân Kim sau đó còn nhắc tới biệt danh "Bang-beoji" của Bang Chan. Đây là cách chơi chữ giữa tên Bang Chan và "abeoji", từ tiếng Hàn có nghĩa là "bố". Việc bà biết biệt danh này khiến J.Y. Park tỏ ra bất ngờ. Khoảnh khắc cho thấy sự phổ biến của Stray Kids tại Mexico không chỉ được thể hiện qua quy mô concert mà còn ở mức độ người hâm mộ địa phương nắm bắt những thông tin khá chi tiết về nhóm.

Sau cuộc gặp với các thiếu niên Mexico, vợ chồng Tổng thống Lee Jae Myung di chuyển lên khu vực khán đài tầng hai và cùng các khán giả chào đón chương trình. Cả hai cầm lightstick của Stray Kids và vẫy theo không khí của đêm nhạc.

Theo thông tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Lee cũng gặp các thành viên Stray Kids trước khi giao lưu với những khán giả trẻ tại sân vận động. Sau đó, ông cùng phu nhân tham gia chào khán giả trước khi chương trình bắt đầu và theo dõi một phần màn trình diễn.

Hình ảnh vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc cầm lightstick giữa một sân vận động đầy người hâm mộ Kpop nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tại sân khấu, J.Y. Park cũng giới thiệu sự hiện diện của Tổng thống và phu nhân tới khán giả. Theo truyền thông Mexico, khi xuất hiện trên màn hình lớn, ông Lee và phu nhân vẫy lightstick, trong khi Tổng thống còn giơ tay tạo hình trái tim.

Phu nhân Kim Hye Kyung sau đó đứng cạnh Claudia Curiel de Icaza, Bộ trưởng Văn hóa Mexico, cùng hòa theo không khí của buổi biểu diễn. Bà còn dùng điện thoại ghi lại hình ảnh khán giả trong sân vận động.

Sự xuất hiện của hai nhân vật cấp cao của Hàn Quốc cũng nhận được phản ứng từ khán giả. Khi chương trình bắt đầu, người hâm mộ đồng thanh hô "Corea" (Hàn Quốc), tạo nên bầu không khí đặc biệt tại sân vận động.

Concert Stray City tại Mexico City là chặng dừng thứ ba của chương trình sau Bogotá và Buenos Aires. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động giao lưu văn hóa Hàn Quốc - Mexico, với Stray Kids là nghệ sĩ chủ chốt.

Stray Kids cũng có hai đêm biểu diễn tại Estadio GNP Seguros vào ngày 25 và 26/9. Thông tin lịch diễn được Ticketmaster Mexico xác nhận.

Chuyến thăm Mexico của Tổng thống Lee diễn ra trong bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong hoạt động ngoại giao lần này, văn hóa đại chúng và Kpop cũng được nhấn mạnh như một cầu nối giữa người dân hai nước.

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, kết quả Khảo sát tình hình Hallyu ở nước ngoài năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho thấy 82,8% người được khảo sát tại Mexico có nhận thức tích cực về Hàn Quốc, trong khi tỷ lệ từng tiếp xúc với các nội dung văn hóa Hàn Quốc như âm nhạc và phim ảnh đạt khoảng 70-80%.

Từ một cuộc gặp với những khán giả trẻ yêu Kpop đến khoảnh khắc cùng cầm lightstick giữa sân vận động, sự xuất hiện của vợ chồng Tổng thống Lee Jae Myung tại concert Stray Kids cho thấy văn hóa đại chúng đang hiện diện ngày càng rõ trong các hoạt động giao lưu giữa Hàn Quốc và Mexico.