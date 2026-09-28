'Trại buôn người' sắp đạt 100 tỷ đồng, bứt tốc doanh thu như 'Mưa đỏ'

"Trại buôn người" đang được bàn tán sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội trong nước. Tác phẩm có suất chiếu sớm vào tối 24/9 và ra mắt chính thức từ 25/9, hiện đã thu về 95 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam.

Phim xoay quanh hành trình sinh tồn của hai anh em Ny (Steven Nguyễn) và Út Đẹt (Á hậu Huỳnh Minh Kiên) sau khi bị bắt vào một hang ổ lừa đảo xuyên biên giới.

Khác với phim "Thiên đường máu" cùng chủ đề trước đó, "Trại buôn người" không chỉ khắc họa sự tàn bạo và bất nhân của tổ chức lừa đảo, mà còn lấy đó làm động lực để hàng trăm nạn nhân đoàn kết cùng nổi loạn và trốn thoát.

Phim thuộc thể loại hành động, sinh tồn với nhiều yếu tố kịch tính khiến khán giả nhớ đến phim "Tử chiến trên không" (2025).

Nghệ sỹ Nhân dân Như Quỳnh vào vai phụ nhưng có nhiều phân cảnh quan trọng. (Ảnh từ phim)

Nhịp phim nhanh, dồn dập với đề tài nhức nhối khiến phim được truyền miệng rộng rãi trong nhiều hội nhóm khán giả phim Việt.

Nền tảng Box Office Vietnam ghi nhận trong tuần đầu ra mắt, "Trại buôn người" thu hơn 213.000 vé vào ngày thứ Sáu và 240.000 vé vào ngày thứ Bảy, tương đương "Mưa đỏ" với hơn 212.000 vé vào thứ Sáu và hơn 291.000 vé vào thứ Bảy đầu tiên.

Vào ngày Chủ nhật 27/9, phim bán thêm 328.000 vé tương đương hơn 30 tỷ đồng. Doanh số tuần đầu khả quan, đặc biệt không trong dịp nghỉ lễ đặc biệt nào, khiến nhiều nhà quan sát và khán giả dự đoán phim có thể đạt doanh thu 200 tỷ đồng, thậm chí cao hơn.

Doanh thu loạt phim ngày Chủ nhật 27/9. (Ảnh: Box Office Vietnam)

Thành tích vượt trội của "Trại buôn người" khiến "Út Lan 2" và "Lên hương" sớm hạ nhiệt. Hai phim lần lượt đang ở tuần công chiếu thứ hai và thứ ba (tính từ các suất chiếu sớm/suất chiếu đầu tiên).

Với "top 3" thuộc về phim Việt, "Avenger: Hồi kết" chiếu lại chỉ đạt vị trí thứ 4/top 5 doanh thu.

Xếp sau là loạt phim nước ngoài đáng chú ý và được đánh giá cao khác, như "Resident Evil" (kinh dị, khoa học viễn tưởng), "Forgotten Island" (hài, phiêu lưu) từ Mỹ hay "Bát Tiên! Truy tìm Lưu Ly đăng" (hoạt hình, thần thoại) của Trung Quốc./.