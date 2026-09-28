Ở tuổi 46, Ngọc Quỳnh cưới Thùy Anh sau hai lần đổ vỡ: 'Vai diễn' anh muốn giữ lâu nhất

Tối 23/9, NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tổ chức đám cưới tại một nhà hàng ở Tây Hồ, Hà Nội với khoảng 400 khách mời. Hôn lễ đánh dấu chặng đường mới của nam diễn viên Hoa hồng trên ngực trái sau hai lần đổ vỡ hôn nhân.

Cả hai đã biết nhau gần 20 năm .

Điều đặc biệt là mối quan hệ giữa Ngọc Quỳnh và Thùy Anh không bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ. Cả hai đã biết nhau gần 20 năm và từng làm việc cùng nhau trước khi tình cảm dần phát triển.

Trong ngày trọng đại, Thùy Anh xúc động khi nhắc lại quãng thời gian hai người biết nhau. Cô từng tham dự cả hai đám cưới trước của Ngọc Quỳnh với tư cách khách mời và chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành người bạn đời của nam diễn viên.

Thùy Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai 15 tuổi. Trong khi đó, Ngọc Quỳnh đã hai lần kết hôn, có ba người con. Những trải nghiệm riêng khiến cả hai có thêm sự đồng cảm khi bước vào mối quan hệ mới.

Trong lễ cưới, Thùy Anh chia sẻ cô hiểu bạn đời có những khuyết điểm nhưng càng tìm hiểu càng trân trọng những gì anh dành cho mình. Nữ diễn viên khẳng định sau những gì đã trải qua, cả hai vẫn lựa chọn nắm tay nhau và xây dựng cuộc sống chung.

Với Ngọc Quỳnh, ngày cưới cũng là thời điểm anh nhìn lại nhiều chặng đường của cuộc đời. Nam diễn viên nói mình từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và hóa thân thành nhiều nhân vật trên sân khấu, nhưng trong hôn lễ lần này, anh không cần một kịch bản nào khác ngoài việc là chính mình.

Anh ví việc trở thành chồng của Thùy Anh như một “vai diễn” mà anh muốn giữ lâu nhất.

Ngọc Quỳnh và Thùy Anh công khai mối quan hệ vào tháng 6/2024, hơn một năm sau khi nam diễn viên kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai.

Thời điểm đó, chuyện tình của họ từng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Thùy Anh bị một bộ phận khán giả cho rằng có liên quan đến sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân trước của Ngọc Quỳnh.

Trước những lời bàn luận, Ngọc Quỳnh lên tiếng giải thích và bảo vệ bạn gái. Nam diễn viên cho biết Thùy Anh là người có suy nghĩ chín chắn, đồng thời giúp anh cân bằng hơn trong giai đoạn cuộc sống có nhiều biến động.

Về phía Thùy Anh, cô từng khuyên bạn đời không nên để những nhận xét bên ngoài chi phối cuộc sống. Ngọc Quỳnh cho biết từ những lời động viên đó, anh dần học cách tập trung vào hiện tại thay vì quá bận tâm đến những lời bàn luận về đời tư.

Một điểm chung của Ngọc Quỳnh và Thùy Anh là cả hai đều không bước vào cuộc hôn nhân này với một câu chuyện tình hoàn toàn “trắng trang”.

Những trải nghiệm trước đó khiến họ coi trọng sự đồng cảm và thấu hiểu. Cặp đôi cho biết cả hai hiếm khi tranh cãi hay lớn tiếng với nhau. Thay vì đặt nặng chuyện con chung hay con riêng, họ tập trung xây dựng mối quan hệ hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình.

Những trải nghiệm trước đó khiến họ coi trọng sự đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn.

Hiện Ngọc Quỳnh và Thùy Anh sống cùng các con tại Hà Nội. Hai người cũng làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngoài công việc diễn xuất, Thùy Anh kinh doanh spa và nhận được sự hỗ trợ từ chồng.

Khi trở về nhà, họ cùng nhau chăm sóc không gian sống, nấu ăn và chia sẻ việc nhà. Cặp đôi cũng có chung sở thích du lịch và thường dành thời gian khám phá những địa điểm mới.

Điều thú vị trong chuyện tình của Ngọc Quỳnh và Thùy Anh là cả hai từng không có ấn tượng đặc biệt về nhau trong lần đầu gặp mặt. Sau gần hai thập kỷ, mối quan hệ giữa họ lại chuyển sang một chương hoàn toàn khác.

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980 tại Thường Tín, Hà Nội. Anh từng theo học Đại học Văn hóa trước khi chuyển hướng sang nghệ thuật và trở thành sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ngay từ năm nhất, anh được đạo diễn Lưu Trọng Ninh chọn vào phim Hoa cỏ may.

Nam nghệ sĩ sau đó công tác tại Đoàn kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ rồi về Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh từng nhận huy chương Vàng sân khấu Thủ đô năm 2018 và Cánh Diều Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục truyền hình năm 2019 với Hoa hồng trên ngực trái.

Thùy Anh sinh năm 1987, cũng được đào tạo tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Nhà trọ Balanha, Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu và hoạt động song song trên sân khấu.