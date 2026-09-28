Kacey Musgraves xúc động tưởng nhớ Dolly Parton tại VMAs 2026

Kacey Musgraves đã có màn tri ân đầy xúc động dành cho Dolly Parton tại VMAs 2026 khi thể hiện ca khúc kinh điển I Will Always Love You. Nữ ca sĩ đồng thời lựa chọn trang phục và kiểu tóc lấy cảm hứng từ huyền thoại nhạc đồng quê quá cố.

Trong chương trình được phát sóng vào tối chủ nhật, phần trình diễn của Kacey Musgraves mở đầu bằng đoạn video Dolly Parton thể hiện I Will Always Love You trong một tập của The Dolly Parton Show. Đây cũng là ca khúc mà Dolly thường lựa chọn để khép lại chương trình tạp kỹ của mình.

Phần trình diễn của Kacey Musgraves mở đầu bằng đoạn video Dolly Parton thể hiện I Will Always Love You.

Để tiếp nối khoảnh khắc ấy, Kacey Musgraves xuất hiện trên sân khấu trong chiếc váy sequin màu hồng nổi bật với phần tay áo đính lông vũ. Mái tóc xõa dài qua vai được tạo kiểu phồng và dày, gợi nhớ hình ảnh đặc trưng của Dolly Parton. Dù không thể sánh với kiểu tóc khủng vốn làm nên thương hiệu của Dolly, diện mạo của Kacey vẫn được xem là một lời tri ân tinh tế dành cho đàn chị.

Nữ ca sĩ còn sử dụng phấn mắt màu tím, tương đồng với lớp trang điểm của Dolly trong đoạn video được trình chiếu trên màn hình lớn.

Kacey Musgraves xuất hiện trên sân khấu trong chiếc váy sequin màu hồng nổi bật với phần tay áo đính lông vũ.

Kacey Musgraves và Dolly Parton chưa từng có màn hợp tác chính thức, nhưng giọng ca High Horse nhiều lần nhắc đến Dolly như một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất đến âm nhạc của cô.

Tại CMA Awards 2016, Kacey từng tham gia tiết mục đặc biệt tôn vinh Dolly Parton cùng Reba McEntire, Jennifer Nettles, Martina McBride và Carrie Underwood. Ba năm sau, cô tiếp tục góp mặt trong màn tri ân Dolly tại Grammy 2019 bên Katy Perry, Miley Cyrus, Maren Morris và Little Big Town. Khi đó, Kacey gọi Dolly là “nhạc sĩ sáng tác ca khúc tuyệt vời nhất”.

Khi Dolly Parton qua đời ngày 25/8 ở tuổi 80 sau cuộc chiến với bệnh ung thư, Kacey là một trong nhiều nghệ sĩ công khai bày tỏ sự tiếc thương. Trên X, cô viết: “Dolly. Điều này thực sự rất đau lòng. Thế giới đột nhiên trở nên kém lấp lánh hơn rất nhiều”.

Dolly Parton qua đời ngày 25/8 ở tuổi 80 sau cuộc chiến với bệnh ung thư.

Màn trình diễn tại VMAs 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 5 năm Kacey Musgraves trở lại sân khấu của lễ trao giải này. Năm nay, cô được đề cử ở hạng mục Best Country với ca khúc Dry Spell.