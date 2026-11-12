Ai thay Carrick dẫn dắt Man Utd?

Theo Daily Mail, sau khi Man Utd sa thải Carrick, ông Pochettino đang chờ được bổ nhiệm làm người kế nhiệm. Carrick đến sân tập của Man Utd vào lúc 7 giờ 50 phút sáng 12-11 (giờ địa phương), rồi sau đó nhận trát sa thải và rời đi lúc 10 giờ 18 phút.

Huấn luyện viên Pochettino được cho sẽ dẫn dắt Man Utd. Ảnh: Getty

Thông báo sa thải Carrick của Man Utd có đoạn: “Sau một khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, câu lạc bộ đã đi đến kết luận vô cùng khó khăn rằng cần phải có sự thay đổi để đạt được tham vọng. Carrick vẫn sẽ mãi là một huyền thoại của Man Utd. Cũng như khi còn là cầu thủ, anh ấy luôn thể hiện sự tận tâm và chuyên nghiệp ở mức cao nhất trong suốt thời gian trở lại câu lạc bộ. Khả năng lãnh đạo và những thành tích của anh ấy mùa giải trước sẽ luôn được ghi nhớ mãi".

Man Utd đã cho Carrick cơ hội xoay chuyển tình thế trong các trận đấu với Chelsea, Roma và Aston Villa, nhưng cuối cùng cảm thấy đội bóng không đi đúng hướng. Trận hòa 4-4 trước Aston Villa là giọt nước tràn ly khiến Man Utd ra quyết định này.

Theo Daily Mail, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hoa Kỳ hiện tại là Pochettino đã đạt thỏa thuận miệng với ban lãnh đạo Man Utd. Được biết, Man Utd đã chính thức liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Hoa Kỳ ngay sau đó và câu lạc bộ phải kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 7 triệu bảng Anh.

Với việc sa thải Carrick, khoản bồi thường mà Man Utd phải chịu đã bị đẩy lên mức cao. Trong 3 năm qua, dưới sự điều hành của cổ đông Ratcliffe, tổng chi phí mà Man Utd phải bồi thường khi sa thải huấn luyện viên lên tới 30 triệu bảng Anh.