Mở thêm cơ hội nâng tầm bóng bàn Việt Nam

Sau 7 năm gián đoạn, Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 34 năm 2026 trở lại với hơn 120 vận động viên tham dự. (Ảnh: THANH HẢI)

Cơ hội cọ xát chuyên môn

Kinh phí dành cho tập huấn, thi đấu quốc tế luôn là bài toán khó đối với nhiều đơn vị thể thao. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, việc tổ chức các giải đấu có sự tham gia của vận động viên nước ngoài ngay tại Việt Nam mang lại lợi ích thiết thực, giúp các tay vợt trong nước tiếp cận nhiều đối thủ và phương pháp thi đấu khác nhau. Đây cũng là giá trị nổi bật của Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng-HDBank lần thứ 34.

Sau 7 năm gián đoạn, giải trở lại vào đầu tháng 11 vừa qua với hơn 120 vận động viên, trong đó có 68 tay vợt nước ngoài đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Lào... Các đoàn tranh tài ở 4 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ.

Sự góp mặt của những tay vợt trẻ triển vọng cùng các vận động viên có thứ hạng tốt tạo nên chất lượng cạnh tranh đáng chú ý. Các đội mạnh trong nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Công an nhân dân T&T, Lâm Đồng, Hải Phòng cũng có lực lượng tham dự, tạo điều kiện để vận động viên kiểm nghiệm trình độ trước những đối thủ quốc tế.

Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 34 có 68 tay vợt nước ngoài đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Lào... (Ảnh: THANH HẢI)

Đánh giá về lần trở lại này, ông Từ Nhân Luân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Sau 7 năm giải mới quay trở lại, điều Ban tổ chức mừng nhất là Cây vợt vàng vẫn giữ được uy tín và sự tin cậy từ bạn bè quốc tế. Chuyên môn thi đấu rất thực chất chứ không mang tính biểu diễn. Các đoàn đều mang sang những tay vợt trẻ triển vọng hoặc những tay vợt có thứ hạng tốt".

Những cuộc đối đầu giữa các đơn vị mạnh trong nước với các đoàn quốc tế diễn ra với tốc độ cao, chiến thuật hiện đại. Điều này giúp vận động viên có thêm điều kiện đánh giá khả năng xử lý tình huống, khả năng thích ứng trước những lối chơi khác nhau và bản lĩnh trong các thời điểm quyết định.

Các đội mạnh trong nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Công an nhân dân T&T, Lâm Đồng, Hải Phòng cũng có lực lượng tham dự. (Ảnh: THANH HẢI)

Thực tế, việc khôi phục một giải đấu có truyền thống gần 40 năm mang ý nghĩa thiết thực đối với bóng bàn Việt Nam. Ông Từ Nhân Luân cho biết, chi phí đưa vận động viên ra nước ngoài tập huấn, thi đấu hiện là trở ngại đối với nhiều đơn vị và Liên đoàn. Vì vậy, Giải Cây vợt vàng tạo cơ hội để các tay vợt được cọ xát với đối thủ có trình độ ngay trên sân nhà, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho những mục tiêu quốc gia và SEA Games.

Sức hút của giải còn được thể hiện qua kết quả thi đấu của các đoàn khách mời. Hồng Kông (Trung Quốc) giành giải nhất toàn đoàn với lực lượng chủ yếu là các tay vợt trẻ. Huấn luyện viên đội trẻ nữ Hồng Kông (Trung Quốc) Mak Tze Wing chia sẻ, bà từng tham dự Giải bóng bàn Cây vợt vàng của Việt Nam trước đây với tư cách vận động viên và lần này trở lại trong vai trò huấn luyện viên.

Do lực lượng tham dự chủ yếu ở lứa tuổi thanh thiếu niên, bà không đặt nặng áp lực thành tích trước giải. Điều quan trọng là các vận động viên có cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm qua những trận đấu với đối thủ quốc tế. "Việc giành được vị trí thứ nhất toàn đoàn thực sự là kết quả nằm ngoài dự tính ban đầu và đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các vận động viên trẻ", bà Mak Tze Wing chia sẻ.

Đánh giá về các tay vợt Việt Nam, nữ huấn luyện viên đội nữ trẻ Hồng Kông (Trung Quốc) nhận xét, họ có tư duy xử lý 3 đòn đầu tốt, khả năng tấn công bằng cú thuận tay hiệu quả và tinh thần thi đấu quyết tâm. Đây là những yếu tố có giá trị trong thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, các đội tuyển cần thêm nhiều cơ hội gặp gỡ những đối thủ đến từ các nền bóng bàn khác nhau để hoàn thiện tư duy chiến thuật và nâng cao trình độ.

Những đánh giá này cho thấy bóng bàn Việt Nam có những nền tảng chuyên môn đáng ghi nhận. Dù vậy, để nâng cao sức cạnh tranh ở đấu trường khu vực và châu lục, các vận động viên cần được thử sức thường xuyên với những đối thủ có trình độ, phong cách thi đấu đa dạng. Một giải đấu quốc tế có thể mở ra cơ hội, nhưng hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào cách các đơn vị khai thác cơ hội ấy trong quá trình huấn luyện.

Ban tổ chức giải đấu. (Ảnh: THANH HẢI)

Đầu tư chiều sâu cho lực lượng trẻ

Kết quả tại Giải Cây vợt vàng năm 2026 cũng mang đến những góc nhìn về chất lượng lực lượng và công tác chuẩn bị của các đội tuyển. Ở nội dung đồng đội nam, Công an nhân dân T&T giành chức vô địch sau khi đánh bại đội Quân đội với tỷ số 3-2 trong trận chung kết.

Đội A Hồng Kông (Trung Quốc) giành giải nhất đồng đội nữ. Hai danh hiệu cá nhân thuộc về Johan Hagberg (Lào) ở nội dung đơn nam và Mak Ming Shum (Hồng Kông-Trung Quốc) ở nội dung đơn nữ.

Đáng chú ý, Công an nhân dân T&T tham dự giải với 3 vận động viên Vũ Mạnh Huy, Tạ Hồng Khánh và Trần Mạnh Cường, trong bối cảnh hai tay vợt chủ lực Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức bận thi đấu Giải vô địch Đông Nam Á. Dù lực lượng có sự thay đổi, đội vẫn thể hiện được khả năng tổ chức lối chơi và sự ổn định qua từng vòng đấu.

Huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường cho biết, ban đầu đội xác định đây là dịp để các vận động viên trẻ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực trong từng trận đấu, các tay vợt đã giành 4 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng, sau đó lần lượt vượt qua Hải Phòng, Lào, Singapore trước khi đánh bại Quân đội ở trận chung kết.

Theo ông Vũ Mạnh Cường, trình độ giữa các đội trong nước và quốc tế tương đối đồng đều, bởi nhiều đoàn nước ngoài cũng đưa các vận động viên trẻ tham dự. Điều này cho thấy cơ hội cạnh tranh đang được mở rộng, song cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo để vận động viên Việt Nam có thể tạo lợi thế rõ nét hơn.

Công tác đào tạo trẻ cần được đầu tư theo hướng dài hạn, có hệ thống và gắn với thực tiễn thi đấu. Các vận động viên cũng cần được tham gia nhiều giải trẻ quốc tế để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thích ứng và bản lĩnh. Đối với lực lượng đội tuyển, thời gian chuẩn bị trước mỗi giải quốc tế cũng cần được tính toán hợp lý.

"Ở phần đội tuyển lên tập trung trước giải quốc tế 3 đến 6 tháng để các vận động viên chuẩn bị kỹ về mặt chuyên môn cũng như thể lực và cũng cho đi tập huấn nước ngoài cũng như thi đấu quốc tế nhiều qua đó các vận động viên tích lũy được thể lực cũng như chuyên môn tốt hơn", ông Vũ Mạnh Cường đề xuất.

Duy trì sân chơi quốc tế chất lượng sẽ góp phần tạo động lực cho công tác đào tạo trẻ. (Ảnh: THANH HẢI)

Bên cạnh đầu tư chuyên môn, việc duy trì Giải Cây vợt vàng thường niên cũng là vấn đề cần được tính toán. Theo ông Từ Nhân Luân, Liên đoàn Bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc tổ chức lại giải đã khó, duy trì ổn định qua các năm còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Liên đoàn đặt trọng tâm vào việc giữ sự đồng hành của các đơn vị đồng hành thông qua công tác tổ chức chuyên nghiệp, minh bạch, chủ động kết nối các đoàn quốc tế, xây dựng lịch thi đấu sớm để tránh trùng với lịch của Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) và các giải vô địch quốc gia. Cùng với đó, Ban tổ chức từng bước nâng cao điều kiện thi đấu, công tác trọng tài, hậu cần và truyền thông.

Duy trì sân chơi quốc tế chất lượng sẽ góp phần tạo động lực cho công tác đào tạo trẻ, nâng cao trình độ và mở rộng cơ hội cạnh tranh cho các tay vợt Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để những dấu ấn chuyên môn tại Giải Cây vợt vàng được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong hành trình phát triển bóng bàn thành tích cao.