Tỷ phú Phạm Nhật Vượng về quê nhà tuyển nhân sự ở nhiều vị trí, lương đến 41 triệu đồng

Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 141 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu 10.850 lao động trong tháng 11/2026. Trong đó, lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao với 9.655 người, tương đương 88,98%; trình độ trung cấp, cao đẳng 961 người và trình độ đại học 234 người.

Trong đó, bốn doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai, Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons, Công ty CP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha và Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal đã đăng ký tuyển tới 5.582 người, chiếm 51,4% tổng chỉ tiêu của toàn tỉnh. Cả bốn đơn vị này đều đặt địa điểm làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Xét về cơ cấu trình độ, nhóm bốn doanh nghiệp thuộc Vingroup chiếm tỷ trọng áp đảo ở mọi phân khúc nhân sự tại địa phương. Cụ thể, các đơn vị này cần tuyển 180 lao động trình độ đại học, chiếm 76,9% trong tổng số 234 chỉ tiêu đại học của cả tỉnh; 502 lao động trình độ trung cấp và cao đẳng, chiếm 52,2% trên tổng số 961 chỉ tiêu; cùng 4.900 lao động phổ thông, tương đương 50,8% trong tổng số 9.655 chỉ tiêu toàn tỉnh.

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Dẫn đầu danh sách tuyển dụng là Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai (đơn vị vận hành Nhà máy ô tô điện VinFast Hà Tĩnh) với nhu cầu 2.600 nhân sự, bao gồm 100 người trình độ đại học, 500 người trình độ trung cấp, cao đẳng và 2.000 lao động phổ thông.

Các vị trí cần tuyển trải rộng từ công nhân sản xuất chung, công nhân điện, điện tử, sửa chữa ô tô, hàn, sơn, cơ khí, bảo trì cho đến đội ngũ kỹ sư sản xuất, quản lý chất lượng, robot, PLC, tổ trưởng sản xuất, nhân viên logistics, lái xe nâng và thao tác kho, với mức lương dao động từ 9,8 đến 25 triệu đồng/tháng.

Đứng thứ hai là VinCons với 2.300 chỉ tiêu hoàn toàn là lao động phổ thông, tập trung vào các vị trí thợ cốp pha, cốt thép, cơ khí cắt cọc, xây, trát, sơn bả, thạch cao và các công việc phụ trợ. Đơn vị này đưa ra mức thu nhập từ 14 đến 41 triệu đồng/tháng, trong đó mức trần 41 triệu đồng là con số cao nhất trong toàn bộ 141 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Hà Tĩnh trong tháng 11.

Tiếp đến, VinAlpha có nhu cầu tuyển 600 lao động phổ thông gồm 200 tài xế xe ben, 150 người vận hành máy công trình, 150 tài xế máy ủi và 100 công nhân cơ hữu, với mức lương từ 16 đến 19 triệu đồng/tháng. Riêng VinMetal đăng ký tuyển 82 nhân sự, bao gồm 80 người trình độ đại học và 2 người trình độ trung cấp, cao đẳng cho các vị trí trưởng phòng, trưởng bộ phận, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật, hưởng mức lương từ 16 đến 25 triệu đồng/tháng.

Sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu nhân sự này gắn liền với quá trình mở rộng sản xuất và triển khai dự án của Vingroup tại Khu kinh tế Vũng Áng. Trước đó, Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đã được khánh thành vào ngày 29/6/2025 trên diện tích 360.000 m2 với công suất thiết kế công bố đạt 200.000 xe/năm.

Số liệu ước tính từ cơ quan Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, sản lượng ô tô trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 62.000 chiếc, tăng 1.052,07% so với cùng kỳ năm 2025; tính riêng quý III đạt hơn 26.000 chiếc, tăng 380,64%. Ngoài ra, từ tháng 4/2026, địa phương bắt đầu ghi nhận thêm sản lượng xe máy điện với kết quả đạt 169.000 chiếc sau 6 tháng.

Theo đánh giá của cơ quan thống kê tỉnh, việc VinFast Hà Tĩnh đi vào hoạt động ổn định trong năm đầu tiên có đủ chu kỳ sản xuất, kết hợp mở rộng dòng xe mới và sản xuất xe máy điện là một trong những động lực chính giúp chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 của Hà Tĩnh tăng 40,15% so với cùng kỳ, trong đó riêng tháng 9 tăng tới 46,24%.

Đối với lĩnh vực công nghiệp nặng, Vingroup đã công bố thành lập VinMetal với số vốn 10.000 tỷ đồng nhằm xây dựng tổ hợp sản xuất thép tại Vũng Áng, công suất giai đoạn 1 dự kiến đạt khoảng 5 triệu tấn/năm.

Sau khi dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào cuối tháng 2/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-KKT phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên quy mô gần 460 ha, với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng.

Theo hồ sơ dự án, nhà máy đặt mục tiêu vận hành vào năm 2027 và dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.320 lao động khi đi vào hoạt động.

Trong khi đó, ở mảng xây dựng, hai doanh nghiệp đang rầm rộ tuyển dụng là VinCons và VinAlpha đều giữ vai trò nòng cốt trong việc phát triển hạ tầng của tập đoàn. VinCons được thành lập từ ngày 28/2/2018 với vai trò tổng thầu xây dựng của Vingroup.

Đến ngày 17/3/2026, Vingroup chính thức công bố hệ sinh thái các công ty xây dựng gồm VinCons, SGC, VinAlpha và Vin Landscape; trong đó VinCons đảm nhận vị trí tổng thầu các công trình dân dụng và công nghiệp, còn VinAlpha phụ trách thi công hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trắc địa và kiểm soát chất lượng.