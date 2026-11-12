HLV Pep Guardiola dẫn dắt tuyển Mỹ?

Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) đang cân nhắc mời HLV Pep Guardiola tiếp quản đội tuyển quốc gia nếu Mauricio Pochettino chuyển đến Man Utd.

Phương án này đã được thảo luận ở nhiều cấp trong bộ máy lãnh đạo USSF. Tuy nhiên, tuyển Mỹ chưa đưa ra lời đề nghị chính thức với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Kế hoạch tìm người thay thế Pochettino xuất hiện khi Man Utd đang xúc tiến bổ nhiệm nhà cầm quân người Argentina thay HLV Michael Carrick. Truyền thông Anh cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận miệng và có thể hoàn tất thương vụ trong những ngày tới.

Dù vậy, HLV Pochettino vẫn còn hợp đồng với tuyển Mỹ đến năm 2030, sau khi gia hạn hồi tháng 8. Để đưa ông về Old Trafford, Man Utd dự kiến phải chi khoảng 7,4 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng.

HLV Pep Guardiola đang được đội tuyển Mỹ nhắm tới. Ảnh: Getty.

Trong bối cảnh ấy, HLV Guardiola được xem là lựa chọn đầy tham vọng của bóng đá Mỹ. Ông hiện chưa nhận công việc huấn luyện mới kể từ khi chia tay Man City vào cuối mùa giải 2025-2026, khép lại 10 năm thành công với 20 danh hiệu.

Trong đó, chiến lược gia 55 tuổi giúp đội chủ sân Etihad giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh và lần đầu đăng quang Champions League. Sau khi rời CLB, ông chuyển sang vai trò đại sứ toàn cầu của City Football Group và dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

Thực tế, tuyển Mỹ đã quan tâm đến HLV Guardiola từ nhiều năm trước. Năm 2024, USSF từng liên hệ với ông trong quá trình tìm HLV trưởng, trước khi quyết định bổ nhiệm Pochettino.

Bản thân ông Guardiola cũng từng bày tỏ sự hứng thú với bóng đá Mỹ. Ông đánh giá đây là môi trường có nhiều tiềm năng để xây dựng một đội tuyển mạnh trong dài hạn, nhờ nguồn lực và nền tảng thể thao phát triển.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn có mối liên hệ với nước Mỹ từ khá lâu. Sau khi rời Barcelona năm 2012, ông từng dành một năm nghỉ ngơi tại New York. Tháng 9 vừa qua, Guardiola cũng xuất hiện trên khán đài sân Yankee để theo dõi trận đấu giữa New York City FC và New York Red Bulls.

Tuy nhiên, sự quan tâm từ tuyển Mỹ chưa chắc đủ để thuyết phục Guardiola trở lại nghiệp huấn luyện. Hồi tháng 7, ông từng từ chối lời mời dẫn dắt tuyển Ý vì muốn kéo dài thời gian nghỉ ngơi.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý Giovanni Malago tiết lộ Guardiola đã thẳng thắn chia sẻ về quyết định của mình, một phần xuất phát từ lý do gia đình. Theo ông, nếu nhận lời dẫn dắt một đội tuyển vào thời điểm ấy, HLV Guardiola đã chọn Ý.

Trước mắt, HLV Pochettino dự kiến vẫn chỉ đạo tuyển Mỹ trong 2 trận gặp Haiti tại tứ kết CONCACAF Nations League trong tháng 11.

Đội tuyển này sau đó không có trận chính thức cho đến tháng 3/2027, nên USSF vẫn còn thời gian chuẩn bị cho khả năng thay người cầm lái.