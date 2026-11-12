Giá xăng dầu giảm mạnh, E10 về dưới 20.000 đồng/lít

Bắt đầu từ 15h chiều nay, giá các mặt hàng xăng dầu giảm mạnh. Giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít còn 19.399 đồng/lít; xăng E10 RON95 III giảm 1.311 đồng/lít còn 19.845 đồng/lít.

Dầu Diezen 0.05S từ giảm 1.874 đồng/lít, còn 26.822 đồng/lít. Dầu mazut 180CTS 3.5S giảm 2.263 đồng/kg, còn 19.742 đồng/kg.

Giá xăng dầu liên tiếp giảm mạnh. (Ảnh: Hồng Hạnh).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học là 600 đồng/lít; Dầu mazut là 1.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố. Trong đó, Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran, song các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz tiếp tục xuất hiện.

Cùng với đó, sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10 và những thông tin liên quan đến đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ucraina về xung đột Nga - Ukraine cũng tác động đến thị trường.

Những diễn biến này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 5/11 và 12/11/2026 đều giảm.

Trong đó, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 giảm 7,67%, tương đương 8,642 USD/thùng, xuống còn 103,973 USD/thùng. Xăng RON95 dùng để pha chế E10 RON95-III giảm 6,88%, tương đương 7,837 USD/thùng, còn 106,028 USD/thùng.

Tương tự, giá dầu diesel 0,05S giảm 6,92%, tương đương 11,315 USD/thùng, xuống 152,280 USD/thùng. Đáng chú ý, dầu mazut 180CST 3,5S ghi nhận mức giảm mạnh nhất, tới 15,32%, tương đương 112,240 USD/tấn, còn 620,545 USD/tấn.