MU liệu có mâu thuẫn khi không chọn Conte?

Conte nổi tiếng là HLV có cá tính mạnh. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ trong giới bóng đá đang xuất hiện nhận định MU e ngại việc bổ nhiệm Conte. Chiến lược gia 57 tuổi hiện chưa có đội bóng sau khi rời Napoli. Ông từng giúp CLB này vô địch Serie A mùa 2024/25, qua đó giành danh hiệu quốc gia thứ sáu trong sự nghiệp huấn luyện.

Conte cũng có ba lần đăng quang Serie A cùng Juventus, vô địch Premier League với Chelsea mùa 2016/17 và giành Scudetto cùng Inter Milan mùa 2020/21. Thành tích ấy cho thấy ông không phải lựa chọn thiếu cơ sở. Tuy nhiên, Conte cũng nổi tiếng bởi phong cách huấn luyện khắc nghiệt, những phát ngôn thẳng thắn và yêu cầu rất cao với cầu thủ.

Romano cho rằng đây chính là điều MU cần. “Ông ấy là HLV chuyên giành chiến thắng, nhưng cũng rất khắc nghiệt. Tôi nghĩ đây chính xác là điều MU cần. Đội bóng phải nhìn nhận những vấn đề thực sự thay vì tìm cách che giấu chúng”, nhà báo Italy nhận định.

Quan điểm này đặt ra câu hỏi về cách điều hành của ban lãnh đạo MU. Đội bóng đang đứng thứ 18 Premier League với 8 điểm sau 10 trận, đồng thời trải qua 8 vòng liên tiếp không thắng. Trong hoàn cảnh ấy, một HLV sẵn sàng đối diện và xử lý những vấn đề nội bộ có thể là điều Old Trafford cần hơn cả.

Dù vậy, Conte không phải cái tên được tất cả ủng hộ. Laurie Whitwell của The Athletic từng dẫn lời một số nhân vật am hiểu tình hình, cho rằng họ sẽ rất bất ngờ nếu MU bổ nhiệm nhà cầm quân người Italy.

Nếu MU thực sự né tránh Conte vì cá tính quá mạnh, liệu đó có phải quyết định thận trọng hay thêm một lần ban lãnh đạo đặt sự dễ chịu lên trên yêu cầu cải tổ? Sau nhiều năm bất ổn, MU không thiếu những lời hứa về một cuộc tái thiết. Điều đội bóng cần lúc này là một lựa chọn đủ sức tạo ra thay đổi thực sự.

Manchester United có đủ kiên nhẫn để chờ người như Ferguson? Sir Alex Ferguson từng được trao thời gian để thay đổi Manchester United, và Carrick có thể nhận được đặc quyền ấy trong bối cảnh hiện tại?