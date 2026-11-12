Ngông cuồng khi lái xe máy, thanh niên gặp cái kết ai cũng hả hê

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Page K.S.C)

Theo hình ảnh từ camera hành trình, một nam thanh niên điều khiển xe máy di chuyển phía trước ô tô nhưng liên tục đánh võng, lạng lách qua lại. Dù chiếc ô tô phía sau nhiều lần bóp còi cảnh báo, người này dường như không có ý định nhường đường hay thay đổi cách di chuyển.

Trái lại, nam thanh niên càng tỏ ra bất chấp khi liên tục điều khiển xe máy đảo qua đảo lại ngay trước đầu ô tô, khiến tình huống giao thông trở nên căng thẳng và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Sau một hồi lạng lách, người này bất ngờ tăng ga, phóng xe đi với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, vừa lao đi được một đoạn, chiếc xe máy bất ngờ trượt bánh, khiến nam thanh niên mất lái và ngã sõng soài xuống mặt đường.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là cái kết khó tránh khỏi cho kiểu tham gia giao thông coi thường an toàn của bản thân và những người xung quanh.

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự hả hê trước cú ngã bất ngờ, không ít ý kiến cũng nhắc nhở rằng việc lạng lách, đánh võng trên đường không chỉ gây nguy hiểm cho chính người điều khiển mà còn có thể đẩy những người tham gia giao thông khác vào tình huống khó lường.

Dù đoạn clip chưa cho thấy rõ tình trạng của nam thanh niên sau cú ngã, tình huống trên một lần nữa là lời cảnh báo về hậu quả của những hành vi lái xe thiếu ý thức.