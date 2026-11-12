Manchester United sa thải huấn luyện viên Michael Carrick

Huấn luyện viên Michael Carrick chia tay Manchester United sau chưa đầy một năm trở lại dẫn dắt đội bóng. (Ảnh: MUFC)

Ngày 12/11, câu lạc bộ Manchester United thông báo Michael Carrick không còn đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội một. Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá thành tích của đội bóng, trong bối cảnh Manchester United trải qua giai đoạn khó khăn nhất ở đầu mùa giải trong khoảng 40 năm trở lại đây.

Trong thông báo chính thức, Manchester United cho biết việc thay đổi huấn luyện viên là quyết định khó khăn nhưng cần thiết nhằm đáp ứng những mục tiêu của câu lạc bộ.

“Sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, câu lạc bộ đã đi đến kết luận vô cùng khó khăn rằng cần có sự thay đổi để đạt được những tham vọng của mình”, thông báo của Manchester United nêu rõ.

Đội chủ sân Old Trafford đồng thời ghi nhận những đóng góp của Carrick, khẳng định cựu tiền vệ người Anh luôn là một phần quan trọng trong lịch sử câu lạc bộ và đã thể hiện tinh thần chuyên nghiệp trong suốt thời gian làm việc.

Quyết định sa thải được đưa ra sau chuỗi trận không như mong đợi của Manchester United. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, đội bóng mới giành được 8 điểm sau 10 vòng đấu, với một chiến thắng, qua đó rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Trên mọi đấu trường, Manchester United chỉ thắng 3 trong 15 trận dưới sự dẫn dắt của Carrick kể từ đầu mùa giải.

Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Bournemouth ngày 25/10 được xem là một trong những bước ngoặt khiến tương lai của nhà cầm quân 45 tuổi trở nên bất ổn.

Sau trận đấu này, ban lãnh đạo Manchester United tiếp tục trao cơ hội để Carrick cải thiện thành tích. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước Chelsea và trận hòa 4-4 với Aston Villa tại Old Trafford khiến áp lực ngày càng gia tăng.

Dù Manchester United từng có chiến thắng ngược dòng 3-2 trước AS Roma tại Champions League, kết quả này không đủ giúp Carrick giữ được vị trí.

Theo truyền thông Anh, quyết định sa thải được đưa ra sau cuộc họp giữa Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, Giám đốc điều hành Omar Berrada và cổ đông Sir Jim Ratcliffe tại Monaco.

Đáng chú ý, việc Carrick phải rời Old Trafford diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông giúp Manchester United có màn hồi sinh ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa giải trước.

Tháng 1/2026, Carrick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền thay Ruben Amorim. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ người Anh, Manchester United thắng 12 trong 17 trận còn lại của mùa giải 2025/2026, vươn lên vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh và giành quyền tham dự Champions League.

Thành tích này giúp Carrick được bổ nhiệm chính thức với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.

Tuy nhiên, những kết quả tích cực không được duy trì ở mùa giải mới. Hàng phòng ngự thiếu ổn định cùng việc liên tục đánh mất điểm số trước các đối thủ khiến Manchester United nhanh chóng rơi vào cuộc khủng hoảng thành tích.