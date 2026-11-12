Cầu thủ MU không ủng hộ Pochettino

Các cầu thủ MU không chọn Pochettino.

MU đang trải qua mùa giải thảm họa khi rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ Premier League. Dễ hiểu khi Michael Carrick mất ghế sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Mauricio Pochettino nổi lên như ứng viên số một. MU được cho là đạt thỏa thuận giải phóng hợp đồng mới của nhà cầm quân 54 tuổi với đội tuyển Mỹ, mở đường để ông trở lại Premier League.

Tuy nhiên, theo talkSPORT, nhiều cầu thủ MU lại đặt niềm tin vào Unai Emery. HLV người Tây Ban Nha từng được liên hệ với vị trí tại Old Trafford và nhận được sự đánh giá cao nhờ những gì làm được cùng Aston Villa.

Kể từ khi dẫn dắt đội chủ sân Villa Park, Emery hai lần giúp CLB giành vé dự Champions League và đăng quang Europa League mùa trước. Ông còn được đánh giá cao bởi khả năng duy trì thành tích chuyên môn trong bối cảnh Aston Villa phải kiểm soát ngân sách và chia tay một số trụ cột trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Trước đó, Emery cũng xây dựng danh tiếng tại Sevilla, Villarreal và Valencia. Dù không thành công như kỳ vọng ở Arsenal và Paris Saint-Germain, chiến lược gia 54 tuổi vẫn được xem là một trong những HLV giàu kinh nghiệm nhất bóng đá châu Âu.

Trong khi đó, Pochettino chuẩn bị trở lại bóng đá Anh sau quãng thời gian dẫn dắt Chelsea. Ở mùa giải duy nhất tại Stamford Bridge, ông giúp đội bóng cán đích thứ sáu. Dấu ấn lớn nhất của chiến lược gia này tại Premier League vẫn là giai đoạn dẫn dắt Tottenham, khi liên tiếp đưa đội bóng vào top 3.

Nếu chính thức tiếp quản MU, nhiệm vụ trước mắt của Pochettino sẽ rất nặng nề. Ông phải đưa đội bóng thoát khỏi nhóm xuống hạng, đồng thời hàn gắn phòng thay đồ đang tồn tại những bất đồng về lựa chọn HLV.