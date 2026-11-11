Thủ môn Lê Giang Patrik chia tay đội tuyển Việt Nam

Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ trả Lê Giang Patrik về lại CLB Công an TP.HCM để thủ môn này tránh các rủi ro chấn thương không cần thiết.

Nói về vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik nói: “Thông qua sự tư vấn của huấn luyện viên thủ môn, chúng tôi lựa chọn Lê Giang Patrik bắt chính ở trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa. Cậu ấy đã giữ vị trí này trong suốt thời gian qua. Với thủ môn, điều quan trọng là sự tin tưởng và cảm giác an tâm mà họ có thể mang lại. Khi đã tin tưởng một người, chúng tôi sẽ tiếp tục trao cơ hội cho họ. Những thủ môn khác chắc chắn vẫn có cơ hội trong thời gian tới”.

Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa.

Thủ môn Lê Giang Patrik chia tay đội tuyển.

Trong trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, Lê Giang Patrik không phải làm việc quá nhiều. Đội tuyển Việt Nam tạo ra thế trận thuận lợi, dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian bóng lăn. Dù các hậu vệ có một vài khoảnh khắc mất tập trung nhưng cơ hội vẫn không quá rõ ràng với đối thủ.

Nhìn chung, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có thói quen ưu tiên sự ổn định ở vị trí thủ môn. Trước đây, khi đang có phong độ tốt và may mắn thì Nguyễn Đình Triệu vẫn được lựa chọn thay vì Nguyễn Filip.

Ở giai đoạn tiếp theo, màn trình diễn thuyết phục ở V.League giúp Lê Giang Patrik nhận được niềm tin trọn vẹn từ ông Kim Sang-sik.

Trần Trung Kiên hoặc Nguyễn Văn Việt sẽ được lựa chọn cho vị trí bắt chính trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11. Trung Kiên ngồi dự bị cho các đàn anh trong nhiều giải đấu vừa qua còn Văn Việt đánh dấu sự xuất hiện ở đội tuyển quốc gia. Cả hai đều có phong độ cao tại V.League.