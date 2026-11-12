Manchester United chính thức chia tay HLV Michael Carrick

Ngày 12/11, Manchester United chính thức thông báo Michael Carrick không còn giữ chức HLV trưởng đội một. Quyết định được đưa ra sau khi đội bóng có khởi đầu không như kỳ vọng tại mùa giải mới.

Hình minh họa.

Trong thông báo trên trang chủ, Manchester United xác nhận Carrick trở lại dẫn dắt đội bóng từ tháng 1/2026. Nhà cầm quân người Anh đã giúp Quỷ đỏ kết thúc mùa giải Premier League 2025/26 ở vị trí thứ ba, với 12 chiến thắng trong 17 trận còn lại của mùa giải. Đây cũng là giai đoạn MU giành được nhiều điểm nhất tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, thành tích không tốt ở đầu mùa giải 2026/27 khiến ban lãnh đạo đội bóng phải đưa ra quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Manchester United cho biết, sau khởi đầu đáng thất vọng, CLB đã đi đến một quyết định rất khó khăn rằng sự thay đổi là cần thiết để hiện thực hóa những tham vọng đã đề ra.

Dù chia tay Carrick, đội chủ sân Old Trafford vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho cựu tiền vệ người Anh. Manchester United khẳng định ông luôn là một huyền thoại của CLB, đồng thời đánh giá cao tinh thần cống hiến và sự chuyên nghiệp mà Carrick thể hiện trong cả sự nghiệp cầu thủ lẫn thời gian trở lại làm HLV.

Ban lãnh đạo MU nhấn mạnh những đóng góp của Carrick trong mùa giải trước, đặc biệt là vai trò đưa đội bóng trở lại nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh, sẽ luôn được ghi nhận và trân trọng.

Ở phần cuối thông báo, Manchester United xác nhận CLB sẽ nỗ lực bổ nhiệm một HLV trưởng chính thức thay thế Michael Carrick trong thời gian sớm nhất.

Hiện tại, đội bóng chưa công bố danh tính người kế nhiệm trong thông báo chia tay nhà cầm quân 45 tuổi.