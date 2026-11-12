MU sa thải HLV Michael Carrick sau khởi đầu tệ nhất lịch sử CLB tại Ngoại hạng Anh

Cựu HLV trưởng MU Michael Carrick vỗ tay cảm ơn người hâm mộ sau trận hòa 4-4 với Aston Villa tại vòng 10 Ngoại hạng Anh, trên sân Old Trafford ngày 8/11. (Nguồn: Getty Images)

Đội bóng thành Manchester đang trải qua khởi đầu tệ bậc nhất lịch sử tại Ngoại hạng Anh, chỉ giành một chiến thắng sau 10 vòng đấu và rơi xuống nhóm xuống hạng.

HLV Michael Carrick được bổ nhiệm vào tháng 1/2026, sau khi MU sa thải HLV Ruben Amorim. Ban đầu, cựu tiền vệ người Anh chỉ được giao dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải 2025-2026.

Dưới sự chỉ đạo của HLV Carrick, MU có chuỗi kết quả tích cực với 12 chiến thắng trong 17 trận, cán đích ở vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh và giành vé dự Champions League. Ngày 22/5, ban lãnh đạo đội bóng trao cho ông hợp đồng mới có thời hạn hai năm, đến năm 2028.

Tuy nhiên, MU không duy trì được phong độ đó trong mùa giải mới. Đội bóng gặp nhiều khó khăn, với những thất bại đáng chú ý trước các đối thủ như Como, Bournemouth và Chelsea. Trận hòa 4-4 với Aston Villa hôm 8/11, sau khi hai lần bị dẫn trước với cách biệt hai bàn, cũng không giúp cải thiện tình hình.

Quyết định sa thải HLV Michael Carrick được đưa ra sau cuộc họp tại Monaco giữa đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Trước đó, ông Berrada và Wilcox đã đề xuất chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân người Anh sau khi đánh giá thành tích của đội bóng.

Kể từ khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson rời đi năm 2013, MU đã lần lượt bổ nhiệm các HLV trưởng David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, Ruben Amorim và Michael Carrick.

Dù một số nhà cầm quân từng giành danh hiệu hoặc giúp đội bóng đạt kết quả tích cực, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa thể tìm được sự ổn định lâu dài.

Bình luận về tình hình đội bóng, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng việc thay HLV liên tục không thể giải quyết những vấn đề tồn tại trong CLB suốt hơn một thập niên qua.

Theo ông, MU cần cải thiện toàn diện bộ máy quản lý, công tác tuyển dụng và sự phối hợp giữa các bộ phận lãnh đạo, thay vì chỉ tập trung vào vị trí HLV trưởng.

(theo Sky Sports News)