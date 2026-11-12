Pochettino nên ra điều kiện với sếp lớn Quỷ đỏ

Mauricio Pochettino gần như chắc chắn sẽ trở thành HLV tiếp theo của MU, trong bối cảnh Michael Carrick vừa chính thức bị sa thỉa, khi đội bóng trải qua giai đoạn thảm họa.

Nhà cầm quân người Argentina hiện dẫn dắt tuyển Mỹ. MU sẽ phải chi 7,4 triệu bảng để giải phóng ông khỏi hợp đồng.

Gary Neville đưa ra lời khuyên cho Pochettino - Ảnh: F365

Theo truyền thông xứ sương mù, Quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận miệng với Pochettino về việc tiếp quản ghế HLV trưởng.

Tuy nhiên, Gary Neville cho rằng, Pochettino nên từ chối công việc nếu ban lãnh đạo MU không bảo đảm ông sẽ được hậu thuẫn trên thị trường chuyển nhượng.

"Nếu là Mauricio Pochettino lúc này, tôi sẽ tìm mọi cách để bảo vệ quyền lợi của mình” - huyền thoại MU nói trên chương trình Stick to Football của The Overlap.

"Ông ấy có thể làm điều đó bằng cách đưa điều khoản bồi thường nếu bị sa thải vào hợp đồng. Điều thứ hai là ông ấy cần hai hậu vệ trong tháng 1.

Pochettino phải yêu cầu CLB bổ sung đủ hai hậu vệ ngay mùa đông này, đồng thời cam kết một mức ngân sách chuyển nhượng tối thiểu cho hè tới.

Ông ấy cũng cần CLB hỗ trợ ngân sách cho những kỳ chuyển nhượng sau đó. MU phải đáp ứng những yêu cầu đó, bằng không Pochettino không nên nhận việc".

Bình luận viên Sky Sports gọi hàng thủ bốn người của MU trong trận hòa Aston Villa 4-4 là "tệ nhất Ngoại hạng Anh".

Gary Neville chỉ trích bộ tứ gồm Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Ayden Heaven và Diogo Dalot.

"MU đã bỏ tiền đầu tư cho tuyến giữa. Giờ họ phải mua hai hậu vệ giỏi.

Hãy nhìn hàng thủ bốn người mà Carrick sử dụng khi kết thúc trận đấu hôm Chủ nhật. Diogo Dalot đá hậu vệ trái, Noussair Mazraoui đá hậu vệ phải, còn Leny Yoro và Ayden Heaven là cặp trung vệ.

Đó có lẽ là hàng thủ bốn người tệ nhất Ngoại hạng Anh. Theo những gì tôi xem, tôi chưa thấy đội nào ở giải đấu này có bộ tứ vệ kém hơn vào lúc này."